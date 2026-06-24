Julen Lopetegui, eliminado del Mundial tras el baile de Basic y Alajbegovic: las notas de Bosnia y Qatar

Fran Fuentes 24 JUN 2026 - 23:17h.

El seleccionador apenas logró un punto y es colista del Grupo B tras disputarse los tres partidos de la fase clasificatoria

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Bosnia y Herzegovina se impuso a la selección de Qatar en el partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo B. De este modo, la selección dirigida por Julen Lopetegui queda eliminada del Mundial, ya que, ha quedado última clasificada con tan solo un punto. Por su parte, el combinado de Europa del Este se coloca tercero con cuatro puntos y una diferencia de -1 goles merced al gran partido realizado por Ivan Basic y Kerim Alajbegovic. Este puntaje seguramente le dará acceso a la eliminatoria de dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros. A continuación, las notas de las dos selecciones.

Nikola Vasilj (6): Poco exigido, pero respondió en el par de ocasiones que fue necesario. Poco pudo hacer en el gol de Qatar.

Arjan Malic (4): Poquito a nivel defensivo, ya que se le fue Al-Haydos en el gol de Qatar, y poquito también en el plano ofensivo, pero tampoco tuvo ningún error súper grave.

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Nikola Katic (7): Salvo un problema puntual que no se entendió con Vasilj y chocó con él, hizo un buen partido. Despejando varios balones peligrosos de

Stjepan Radeljic (7): Máxima eficacia por arriba, buena lectura para recuperar en zonas más adelantadas y siempre pendiente de la espalda de Kolasinac.

Sead Kolasinac (7): Partido de mucha entrega a nivel defensivo, pero también llegando mucho a zonas ofensivas, incluso pisando línea de fondo para centrar.

Esmir Bajraktarevic (4): Muy escondido. No hizo una jugada remotamente peligrosa hasta el minuto 80. Se suponía que llegaba al Mundial como una de las estrellas de Bosnia y sus partidos han dejado mucho que desear. Frente a Qatar estuvo errático, no le salieron el par de intentos de desborde que hizo, y la mayor parte del tiempo se dedicó a devolver la pelota en el pase fácil. Bosnia necesita mucho más de él si quiere aspirar a llegar lejos en esta Copa del Mundo.

Ivan Basic (8): Lección de inteligencia y distribución del balón, sin miedo a los cambios de orientación, filtrando e incluso dando una asistencia. Además, aportó bastante a nivel defensivo en campo propio. Partido muy completo.

Ivan Sunjic (7): Jugando siempre a uno o dos toques, y bastante incisivo con balón, buscando el pase definitivo en un par de ocasiones.

Kerim Alajbegovic (8): El principal foco ofensivo de Bosnia. Mucho desparpajo, tirando desmarques de ruptura hacia portería constantemente y jugando con mucha personalidad. Marcó el primer gol del partido.

Ermedin Demirovic (5): Partido muy injusto para él, en tanto a que se desfondó fuera del área jugando de espaldas y se peleó con los centrales rivales para gozar apenas de una ocasión en todo el partido.

Edin Dzeko (5): Ya sea por la edad, el físico o porque estaba bien defendido, no llegó a sumar en el área rival todo lo que pedía Bosnia. Muy enfadado al ser sustituido tras una hora de partido.

También jugaron: Benjamin Tahirovic (6); Amar Memic (7), Dennis Hadzikadunic (5), Ermin Mahmic (7), Dzenis Burnic (-).

Las notas de Qatar contra Bosnia y Herzegovina

Mahmoud Abunada (3): Dejó alguna parada, pero también errores groseros. Especialmente señalado en el tercer gol, en el que le rebota la pelota encima, cuando mejor estaba Qatar y se atisbaba un posible empate.

Pedro Miguel (5): Imponente en los duelos a ras de suelo, pero superado en varias ocasiones. Alajbegovic le encontró la espalda con cierta facilidad. Un disparo en el descuento que pudo acabar en gol desde 40 metros le eleva ligeramente la nota.

Boualem Khoukhi (5): Partido de mucho ímpetu a nivel defensivo, bien al corte e incluso tapando algún disparo, pero al final sale en las fotos de los goles.

Issa Laye (6): Bien por arriba, sacando balones por encima de sus posibilidades, y muy bien también defendiendo lejos de la portería.

Sultan Al-Brake (4): Le perjudica el gol en propia portería, pero hizo un buen partido secando a Bajraktarevic y aportando soluciones en zonas adelantadas.

Jassem Gaber Abdulsallam (3): Muy poquito en la generación ofensiva y mucho menos en ayudas defensivas en el centro del campo.

Ahmed Fathi (5): Distribuyó bien el balón en salida, siempre fue una opción de pase. Sin embargo, se equivocó siempre que intentó proyectar al equipo hacia arriba y profundizar con pelota.

Karim Boudiaf (6): Quizá el jugador más talentoso del centro del campo, pero le faltó mordiente.

Edmilson Júnior (6): Poca presencia ofensiva, apenas entró en juego. Sin embargo, asistió en su gol a Al-Haydos.

Hassan Al-Haydos (7): El histórico jugador qatarí logró marcar en un Mundial, acontecimiento histórico para su país. El que más arrojo le puso buscando la portería rival.

Akram Afif (6): Partía como delantero, pero acabó cayendo a ambas bandas casi de manera indiferente y sumando en todo el campo, tanto entre líneas como recibiendo más abajo. Sin embargo, sin él arriba, a Qatar le faltó alguien que fijara en el área rival y que amenazara en zona de remate.

También jugaron: Abdelaziz Hatem (5), Ahmed Al-Ganehi (6), Almoez Ali (4), Mohamed Naceur Almanai (-), Ahmed Alaeeldin (-)