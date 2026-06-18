Julen Lopetegui, al Mundial con la Macarena y el Cachorro: la fe sevillana del técnico de Catar

Ángel Cotán 18 JUN 2026 - 23:56h.

Está muy vinculado a la Semana Santa de Sevilla

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Uno nunca se va del todo de Sevilla... que se lo pregunten a Julen Lopetegui Agote. El actual seleccionador de Catar, que ya hizo historia en su primer encuentro en el Mundial 2026, ha dejado una imagen muy sevillana en la previa de su segundo encuentro ante la anfitriona Canadá. Tras su paso por el Sevilla FC, el de Asteasu y su familia quedaron muy marcados por la Semana Santa de la capital andaluza. Este jueves ha vuelto a demostrarlo.

Dos imágenes tienen cautivado a Julen Lopetegui. Por un lado, la Virgen de la Macarena; por otro, el Cachorro. Al igual que Luis de la Fuente, el seleccionador catarí siente especial devoción por la hermandad trianera.

Cada vez que puede, Lopetegui y sus familiares acuden a la ciudad hispalense para sentir de cerca a su Semana Santa. Así lo atestiguan imágenes como la del fotoperiodista sevillano Fran Santiago, presente en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Julen Lopetegui, al Mundial con la Macarena y el Cachorro

A su llegada al BC Place Stadium canadiense, la citada fuente captó una imagen repleta de fe. En el bolsillo derecho de su pantalón guardaba una estampa de la Macarena, mientras que en su muñeca portaba una pulsera de la Hermandad del Cachorro. La estancia de Julen Lopetegui, como demuestra la fotografía, le marcó más allá del Ramón Sánchez-Pizjuán.

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No es ni la primera ni será la última muestra de fe del preparador vasco. En anteriores ocasiones se le ha podido ver entre la multitud siguiendo a su querida cofradía del Cachorro o en palcos hispalenses. El de Asteasu abandonó el fútbol de clubes para cumplir el sueño que se le arrebató con la Selección Española. Esté donde esté, Julen Lopetegui Agote siempre llevará un trozo de la ciudad de Sevilla caminando junto a él.