Ángel Cotán 18 JUN 2026 - 23:27h.

Salió al terreno de juego en el minuto 70: gol y asistencia

Un fichaje se presenta a Matarazzo y Rubén Vargas brilla lejos del Sevilla: notas del Suiza-Bosnia

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Rubén Vargas fue clave en el triunfo de Suiza ante Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026. En un partido muy madurado por el combinado suizo, la diferencia la marcaron los hombres que salieron desde el banquillo. El sevillista participó en la jugada del primer tanto, anotó el segundo y asistió en el tercero. El extremo mostró una chispa que parecía haber perdido en Nervión, hecho que genera un clamor entre los aficionados.

Al término del encuentro, el atacante suizo compareció ante el micrófono de DAZN: "Sabemos que iba a ser un partido difícil, hoy fue bien que los jugadores que entramos podíamos hacer la diferencia. Eso es importante en un torneo, estamos unidos y estoy muy feliz. Los jugadores que comienzan, pero también los que están en la banca, tienen que ayudar también".

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Tras una temporada muy difícil, y en la que no estuvo al nivel que se le presupone, Rubén Vargas volvió a sonreír con su selección: "Estaba muy feliz y con un poquito de emoción. Tuve dos oportunidades en el último partido y no pude dormir muy bien. Hoy podré dormir bien. Sabía que yo podía hacer daño en este partido".

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Rubén Vargas genera un clamor tras su exhibición en el Mundial 2026

El gran encuentro de Rubén Vargas generó multitud de reacciones, tanto en Sevilla como en el mundo fútbol. El extremo tiende a protagonizar buenos torneos cortos con Suiza, hecho que siempre le coloca con buen cartel en el mercado de fichajes. En clave rojiblanca, muchos aficionados destacan la diferencia de nivel que ha protagonizado su jugador lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán.

A las puertas de los 28 años, y con contrato hasta junio de 2029, Rubén Vargas es uno de los activos más valiosos del club hispalense. El Sevilla escuchará ofertas por todos sus jugadores y un buen Mundial del extremo podría aliviar sus maltratadas arcas.

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Estos son algunos de los muchos ejemplos: