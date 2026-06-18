Yuri Berchiche da el 'sí' al Athletic y Edin Terzic medita por una última incógnita

Ángel Cotán 18 JUN 2026 - 18:24h.

La renovación, a expensas de la oficialidad

Edin Terzic busca resolución a cuatro casos en el Athletic: Mikel González ofrece dos vías

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El Athletic Club cerró el pasado curso con una situación contractual por cerrar. Yuri Berchiche, capitán y uno de los veteranos del vestuario rojiblanco, acababa contrato el próximo 30 de junio y las partes abordaban una renovación que se estancó. Tras semanas de negociaciones, y como avanza Deia, el acuerdo es real a expensas de oficialidades. Con este 'sí', Edin Terzic medita por la última incógnita que deja esta buena noticia.

El entrenador de Menden ha sido importante en estas negociaciones, ya que Yuri quería continuar defendiendo el escudo de los leones dentro del terreno de juego. Terzic le concederá un rol importante en su equipo, pero esta renovación mantiene una última situación por aclarar.

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Yuri da el 'sí' al Athletic y Edin Terzic medita por una última incógnita

Con la continuidad del futbolista de Zarautz, el Athletic ya tiene cubiertos ambos laterales. Adama Boiro acompañará a Yuri Berchiche en el perfil izquierdo, mientras que Jesús Areso y Andoni Gorosabel se discutirán la titularidad en la parte derecha de la defensa. Cuatro futbolistas para dos puestos en una temporada en la que solo se disputarán dos competiciones (LALIGA EA Sports y Copa del Rey).

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Pese a las dudas que genera la primera temporada completa de Areso, su mensaje autocrítico mantiene la confianza del club. De ahí que la mirada de Edin Terzic se centre en el futuro de Hugo Rincón. El jugador de Valtierra regresa tras acumular muchas oportunidades en el Girona que acabó de la peor forma posible en lo colectivo.

Con contrato hasta junio de 2028, el Athletic comienza a afrontar sus últimas oportunidades para ingresar un traspaso por el lateral. La opción de la cesión está descartada y la venta definitiva está sobre la mesa. Terzic, que le verá en pretemporada, deberá resolver la única incógnita que queda en esta demarcación del campo tras el 'sí' de Yuri Berchiche.