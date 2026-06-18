El Oviedo estudia dos fórmulas por el fichaje de Luis Chacón: la condición del Deportivo

Ángel Cotán 18 JUN 2026 - 17:27h.

Regresa de cesión, y pese a sus números, tiene muy difícil su continuidad

El Deportivo analiza al detalle el caso de Luis Chacón: debate de mercado y avales

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El mercado de fichajes continúa cogiendo forma pese a la disputa paralela del Mundial 2026. El fútbol español está protagonizando movimientos más mediáticos de los que acostumbra, aunque si hablamos de volumen, dos equipos se llevan la palma en cuanto a oficialidades y rumores. El Deportivo de La Coruña busca casi una decena de incorporaciones para asentarse en la élite nacional, mientras que el Real Oviedo hace lo propio para regresar a ella. La ventana estival estaba destinada a cruzar sus caminos por un objetivo.

Se trata de Luis Chacón, un futbolista que protagoniza un caso extraño en el club herculino. Desde su llegada en el pasado verano de 2024, el atacante solo ha defendido la camiseta blanquiazul en un compromiso oficial.

La dirección deportiva que lidera Fernando Soriano apostó por una doble cesión a la Cultural y Deportiva Leonesa, lugar en el que ha podido dejar su sello en el fútbol profesional. Ahora, tras firmar ocho goles y tres asistencias en la pasada LALIGA Hypermotion, su futuro está a debate.

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El Oviedo estudia dos fórmulas por el fichaje de Luis Chacón

Con contrato hasta junio de 2028, en A Coruña aún tienen margen para apostar por el crecimiento del futbolista, así como para sacar tajada por un hipotético traspaso. Lo que sí está claro es que su papel en un Deportivo de Primera División apunta a ser intrascendente, por lo que en las oficinas herculinas se valora qué hacer este verano.

El atacante cuenta con cartel en la categoría de plata. Así lo confirma el interés que avanza Diario de Valladolid del conjunto de Pucela, pero también ha sido asociado con el Real Oviedo. El equipo carbayón debería decantarse entre dos fórmulas: cesión o traspaso.

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En este sentido, desde La Voz de Galicia deslizan que el Dépor vería con buenos ojos la cesión, pero siempre cumpliendo con una condición, que no es otra que asegurar un buen porcentaje de minutos para Luis Chacón. El jugador está para dar un salto más en su carrera y se valora positivamente una salida a un equipo puntero de la categoría de plata. La vía del traspaso definitivo no está descartada.