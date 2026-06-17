Ángel Cotán 17 JUN 2026 - 21:42h.

El delantero no continuará en el equipo ilicitano

El próximo paso judicial de Rafa Mir antes de recurrir la sentencia que lo envía a prisión

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Nueva actualización en el 'Caso Rafa Mir'. A expensas de recurrir la sentencia que envía al delantero centro a prisión, el Elche CF ha emitido una nota oficial en la que avanza su desvinculación total del futbolista. Con contrato en el Sevilla FC hasta junio de 2027, la entidad ilicitana ha decidido ejecutar la "cláusula de extinción".

Tras conocerse la sentencia, según informaba EFE, el club ilicitano optó por analizar al detalle la situación para no precipitarse en la toma de decisiones. La opción de compra que poseía el Elche CF por los derechos federativos de Rafa Mir estaba pactada en los 50 mil euros. Una opción que no se llevará a cabo.

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Por su parte, el conjunto hispalense sí se mostró más contundente. A través de un comunicado oficial, el Sevilla FC reaccionó a la sentencia: "Manifiesta su máximo respeto por los procedimientos judiciales y expresa su más firme y rotunda condena ante cualquier tipo de violencia, abuso o agresión sexual. Estas conductas no tienen cabida en nuestra sociedad ni en los valores que promueve el deporte".

El proceso aún puede demorarse en el tiempo y el club apuesta por respetar los procedimientos judiciales y los plazos de la justicia. La decisión tomada por el Elche este miércoles supone un nuevo revés para el futbolista de Cartagena. La condena de Rafa Mir actualmente se extiende a los ocho años de prisión por agresión sexual.

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El Elche se desvincula de manera total de Rafa Mir

Este es el comunicado oficial del Elche: "El Elche Club de Fútbol ha ejecutado la cláusula de extinción tanto del acuerdo de cesión como del contrato laboral, que fueron acordadas con el Sevilla FC y el jugador.

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Asimismo, el Club condena de forma rotunda cualquier acto de violencia y expresa su absoluto respeto al procedimiento judicial".