El Celta toma posición en el fichaje de Azzedine Ounahi por un cambio de cromos

Ángel Cotán 17 JUN 2026 - 20:36h.

Marco Garcés está muy interesado en el marroquí

Marco Garcés acude a Brasil por un fichaje ilusionante para el Celta: el precio es un escollo

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El Celta de Vigo ya no tiene tanta prisa en el mercado de fichajes. A la espera de cerrar el presente ejercicio, el club celeste oficializó la llegada de Aleix Febas y avanza por objetivos nada sencillos en el eje de la zaga. Entre tanta tarea prioritaria, Marco Garcés también adelanta trabajo y se cubre las espaldas con Azzedine Ounahi.

El periodista Matteo Moretto avanzaba en exclusiva el interés olívico en el talentoso futbolista del Girona que se encuentra actualmente disputando el Mundial con la selección de Marruecos. Pese al descenso del conjunto catalán, el marroquí irrumpió en el fútbol español con cinco goles, tres asistencias y exhibiciones destacadas en el rol de '8'.

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La caída del Girona a LALIGA Hypermotion facilita la salida de Azzedine Ounahi, pues cuenta con una cláusula de salida de diez millones de euros. La economía del Celta respira tras las andaduras europeas del equipo de Claudio Giráldez, pero el fichaje del internacional marroquí está sujeto a una condición.

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El Celta valora un cambio de cromos por Azzedine Ounahi

La cantidad a pagar por Ounahi es golosa, aunque Marco Garcés lo tiene claro. En las oficinas celestes no se cometerán locuras por el futbolista del Girona, más si cabe si hace un buen Mundial con Marruecos. El interés olívico esconde una estrategia que avanza el Diario AS. Un cambio de cromos está sobre la mesa de la dirección deportiva viguesa.

La llegada de Azzedine a Balaídos solo puede producirse si se ingresa por un traspaso importante de algún activo. Ahí entra de lleno el nombre de Ilaix Moriba, seguido de cerca por Unai Emery para reforzar el centro del campo del Aston Villa.

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Marco Garcés ha tomado posición por el codiciado futbolista marroquí, al que el fútbol de Claudio Giráldez le vendría como anillo al dedo. Si el Celta ingresa los veinte millones que pretende en caso de salida de Moriba, el siguiente paso de la dirección deportiva olívica sería realizar una ofensiva por Azzedine Ounahi.