El Celta inicia contactos para fichar a Azzedine Ounahi: la cláusula es una ganga

Javi Rayo 16 JUN 2026 - 08:26h.

El jugador del Girona se convierte en objetivo prioritario para el Celta

Giorgi Kochorashvili, el fichaje marcado por el Celta en el medio: fórmula de la operación, contrato y cláusula

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El Celta de Vigo sigue buscando refuerzos en el mercado de fichajes para reforzar una plantilla ya de por sí competitiva y con vistas de volver a competir en LALIGA y en la Europa League. El último nombre que ha irrumpido con fuerza es el de Azzedine Ounahi. El futbolista del Girona no continuará en el conjunto catalán la próxima temporada y el equipo gallego ha marcado su contratación como una opción prioritaria para este verano.

Ounahi tiene una cláusula liberatoria de 10 millones

Según desvela Mateo Moretto, Azzedine Ounahi es un "objetivo concreto" para el Celta de Vigo y "ya se han producido contactos entre las partes". El futbolista marroquí fue de lo poco destacable en un Girona que acabó consumando el descenso a LALIGA HYPERMOTION. A sus 26 años, Ounahi ofrece un perfil desequilibrante, con llegada y con gol. A pesar de tener cuatro años más de contrato con el Girona, el futbolista no continuará en el club y desde la ciudad catalana ya le dan por perdido. La vía de escape es una auténtica ganga. Se habla de una cláusula de 10 millones, asumible para muchos clubes, entre ellos, el Celta. Eso sí, deberá primero cuadrar cuentas para acometer su fichaje.

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El futbolista nacido en Casablanca tiene un valor de mercado idéntico a esos 10 millones de cláusula de liberación. Aunque pasó bastante tiempo lesionado y también estuvo fuera por la Copa África, Azzedine Ounahi cerró su primera y única temporada con el Girona hasta la fecha con 5 goles, 3 asistencias y la sensación constante de peligro en sus botas.

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Cerrar la operación cuanto antes puede ser viral. Azzedine Ounahi forma parte de la convocatoria de Marruecos en el Mundial y ante Brasil ya fue uno de los futbolistas más destacados. El Celta no es el único interesado en hacerse con sus servicios puesto que el extremo marroquí cuenta también con ofertas de fuera de España. AEK, Fiorentina o Brighton también están interesados en su fichaje. Por no hablar del todopoderoso Manchester City, equipo líder del conglomerado de clubes del que forma parte el Girona.