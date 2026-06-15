Fran Fuentes 15 JUN 2026 - 17:45h.

Tiene cuatro años más de contrato y una cláusula desorbitada, pero la operación es posible

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El Celta de Vigo sigue trabajando para mejorar la plantilla de cara al mercado de fichajes. En este sentido, la dirección deportiva que encabeza Marco Garcés busca varios nombres que puedan encajar en el perfil deportivo y reforzar el plantel de cara al próximo curso. En este sentido, mientras que aparece el nombre de Álex Calatrava en el horizonte, también se barajan otros nombres como el de Giorgi Kochorashvili, jugador del Sporting de Portugal.

Así lo adelanta el diario A Bola. Y es que mediocentro, de 26 años, saldrá casi con total seguridad del conjunto verdiblanco. Y es que, tras pagar 5.5 millones de euros el pasado curso al Levante UD, el jugador no ha tenido continuidad debido a la elevada competencia interna, con jugadores como Morten Hjulmand o Hidemasa Morita siendo titulares indiscutibles en el organigrama del entrenador, Rui Borges.

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En este sentido el jugador, lejos de revalorizarse, ha perdido valor de mercado durante este año en el ostracismo, habiendo disputado menos de 1.000 minutos, repartidos en 26 partidos, a lo largo de todo el curso. Es por eso que, pese a la inversión de hace apenas un año, en el Sporting de Portugal se medita su salida. Es ahí donde aparece el Celta de Vigo.

Y es que Giorgi Kochorashvili tiene el deseo ferviente de volver a España, después de formarse desde juveniles en el Girona y su posterior paso por la cantera del Levante UD, una cesión al CD Castellón y la promoción y destacar en el primer equipo granota. En este sentido, el jugador desearía regresar a LALIGA, y el Celta se postula como una opción atractiva, dado su proyecto de Europa League y el fútbol ofensivo que despliega.

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El contrato y la cláusula de Giorgi Kochorashvili con el Sporting de Portugal

En cuanto al perfil de la operación, sobre la mesa hay planteada una cesión con opción de compra. Giorgi Kochorashvili tiene firmado un contrato hasta el 2030 con 'los Leones', y una cláusula de rescisión de 80 millones de euros. Sin embargo, su valor de mercado actual es de cuatro millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt. Con lo cual, se entiende que la opción de compra se podría fijar en una cifra similar o incluso inferior a esos 5.5 millones para que el club lisboeta no compute su salida como pérdidas.

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En cuanto a lo deportivo, el Celta de Vigo ya ha firmado a Aleix Febas, quien, junto a jugadores como Hugo Sotelo, Ilaix Moriba, Miguel Román o Damián Rodríguez, más el georgiano si acaba llegando, apuntan a configurar un centro del campo que jugará tres competiciones y necesita rotar para no sobrecargar de minutos y evitar lesiones.