Basilio García Sevilla, 15 JUN 2026 - 15:28h.

El delantero propiedad del Sevilla ha sido condenado a ocho años y medio de cárcel; el gallego aún espera al Supremo

Todas las claves de la condena a Rafa Mir: prisión, orden de alejamiento, libertad vigilada y posible falso testimonio policial

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Este lunes se ha producido la bomba respecto a la situación judicial de Rafa Mir, jugador que el próximo 30 de junio regresa a la disciplina del Sevilla FC tras acabar su cesión en un Elche CF que, temeroso de lo que se avecinaba, no ejerció su baratísima opción de compra. El delantero murciano ha sido condenado a ocho años y medio de prisión por un delito de agresión sexual por la sección cuarta de la Audiencia de Valencia y su futuro como futbolista queda en el aire a la espera de que exista sentencia firme.

Esta situación no es nada común entre los futbolistas que juegan en la máxima élite, pero en los últimos años sí se ha dado una circunstancia parecida, precisamente con un futbolista con el que llegó a compartir vestuario Rafa Mir. Cuando ambos militaban en el Valencia hace prácticamente una década, el delantero propiedad del Sevilla coincidió con Santi Mina, el último caso sonado de futbolista condenado por agresión sexual. Llegaron a coincidir en cuatro partidos en el primer equipo che, tres de Copa del Rey y uno de LALIGA EA SPORTS, e incluso en noviembre de 2015, Mina entró por Mir en un partido de la fase de grupos de la UEFA Champions League, como muestra la foto que ilustra esta noticia.

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Los casos de Santi Mina y Rafa Mir

Si bien, hay similitudes y diferencias entre los dos casos. Por un lado, los hechos por los que Santi Mina fue juzgado ocurrieron en 2017 en Mojácar, y fue condenado inicialmente por la Audiencia de Almería en mayo de 2022 a cuatro años de prisión, además de otras medidas. En julio de 2023, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ratificó la pena, y el caso ha sido recurrido al Tribunal Supremo, que aún no ha emitido una sentencia que ya sí que sería en firme.

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El Celta de Vigo no rescindió el contrato del delantero gallego hasta que el TSJA ratificó la condena, sin esperar a que el Supremo se pronunciara. Eso sí, cuando llegó la primera sentencia, recurrible, a Mina aún le quedaban tres años de contrato con el club olívico, dos más de los que le restan a Rafa Mir con los nervionenses. El murciano acaba el 30 de junio de 2027, y atendiendo a los plazos de la justicia, difícilmente se conocerá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana antes de esa fecha.

En agosto de 2023, el Celta comunicó el despido de Santi Mina, sin abonarle el salario que le quedaba por percibir y llevando el asunto a conciliación laboral. El club gallego tomó esa decisión tras encontrar el respaldo de LALIGA y no poder repetir la fórmula que llevó a cabo en la temporada anterior, cuando cedió al delantero al Al-Shabab saudí tras moverlo por otros mercados y caerse a última hora, por la presión de la afición, su fichaje por el Aris de Salónica griego.

El club celeste primero apartó al futbolista, después le buscó una cesión en agosto de 2022 y acabó despidiéndole en agosto de 2023. A los 28 años, tuvo que retirarse del fútbol en activo. En el mes de noviembre del mismo año, llegó a un acuerdo para evitarse que el despido llegara a los tribunales.

En el caso de Rafa Mir y el Sevilla, hay algunos condicionantes bien distintos. Por un lado, la condena es mucho mayor, prácticamente el doble, y por otro solo le resta un año de contrato con la entidad. O ambas partes llegan a un acuerdo, o será complicado para el Sevilla encontrar en las próximas semanas una solución satisfactoria para esta situación que no sea esperar al 30 de junio del año que viene, si antes no hay sentencia.

Según el Estatuto de los Trabajadores, los casos de conductas fuera del ámbito laboral que repercuten gravemente en la relación con el empleador (como el Código Ético de los clubes de LaLiga) suelen resolverse mediante procedimientos de conciliación o demandas judiciales al extinguir el contrato de forma extraordinaria. El Celta alegó que transgredía la buena fe contractual y causaba un grave perjuicio a la historia de la entidad.

El comunicado del Celta tras despedir a Santi Mina

Tras analizar minuciosamente las distintas alternativas jurídicas disponibles, como el club anunció el pasado día 19 de julio tras el pronunciamiento del TSJA, en el día de hoy el RC Celta ha tomado la firme decisión de extinguir unilateralmente el contrato de trabajo del jugador Santi Mina.

Esta decisión, que cuenta con el decidido respaldo de LaLiga, refrenda sin ningún tipo de duda la postura inicial del club, ya que desde el primer día la entidad celeste subrayó que los valores del RC Celta están por encima de todo y que el club los defendería hasta las últimas consecuencias, incluidas las repercusiones que pudiera tener en la planificación deportiva.

El RC Celta es un club centenario nacido de un acto de ejemplar generosidad y a lo largo de su historia ha demostrado en infinidad de ocasiones su inquebrantable compromiso con la sociedad y la defensa de unos valores que ya son seña de identidad del club.