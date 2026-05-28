Celia Pérez 28 MAY 2026 - 15:45h.

El delantero ha comparecido en el juicio de este jueves

El juicio contra Rafa Mir por agresión sexual, en directo

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El juicio celebrado este jueves en la Ciudad de la Justicia de Valencia contra Rafa Mir y Pablo Jara ha centrado buena parte de los focos. Lo dos jugadores están siendo juzgados por agredir sexualmente y lesionar a dos mujeres en Bétera (Valencia) en 2024. Los hechos ocurrieron cuando jugaba en el Valencia cedido por el Sevilla tras la denuncia presentada por una mujer a la que conoció en una discoteca y que acudió posteriormente a su casa junto a una amiga y dos amigos del futbolista.

Tras conocer las versiones de las víctimas y posteriormente de la Policía ha llegado el turno del delantero. "Salí de fiesta con tres compañeros y amigos del equipo. Fuimos a una discoteca llamada Mya. Jesús Vázquez nos presentó a Carla y a Andrea. Estuve con Andrea besándome y me fui a una esquina, ella me tocó, introduje los dedos en su vagina. Hablé con la seguridad de la discoteca. Nos ayudaron a salir, me dieron un gorrita para ir tapado. Cogimos dos taxis porque éramos cinco. En el primero estaba con Andrea y Carla. Andrea en el medio. A los dos semáforos, me acerco a Carla, me beso con ella y Andrea se enfada y se pone en el asiento del copiloto", comenzó relatando.

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"Llegamos a casa, mantuve relaciones sexuales con Carla en la lavandería durante diez minutos y salimos juntos a la piscina. Me encontré a Andrea enfadada en una silla. Me acerco, le digo que no se enfade, que son cosas de la noche y que la que me gusta es ella. Nos abrazamos, nos dimos un beso y como estaba fría. Acuerdo entrar con Andrea en el baño. Ella estaba con celos de la amiga. Dentro nos besamos, nos tocamos. Le vuelvo a introducir los dedos en la vagina. Se escucha la puerta haciendo mucho ruido. Era Carla y Andrea dice 'mierda' como si nos hubieran pillado. Empiezan una discusión muy fuerte entre ellas", siguió explicando.

"Andrea se pone nerviosa, Carla se lo deja, llama a su padre y yo le pido a Carla que se quede. Andrea está haciendo ruido, gritando fuera. Cuando era insostenible y nos la encontramos en el recibidor y vuelven a discutir muy fuerte. Las dejo con Jara ahí, me estaba haciendo pis y cuando salgo no había nadie. Cuando me asomo está Pablo tirando la ropa por encima de la valla, veo a un vecino con un perro gris", continuó.

"Vino la Policía, las chicas gritando a Pablo 'hijo de puta, te vamos a denunciar'. Les doy agua a las chicas, viene la Policía. Carla cuenta que Pablo le ha dado un manotazo y me preguntan quién es. Les dejo entrar sin problema. Le doy otro nombre porque me sabía mal dar el suyo". añadió.

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"Aparece el padre y la Policía nos dice que nos vayamos a dentro. Antes de irme a dormir comento con mi asesor lo que había pasado, la situación del Valencia CF no era la mejor. Me dijo que lo mejor era que Pablo diera su nombre. Recibo a las dos horas la llamada del Valencia CF. Me recoge el director deportivo del Valencia, que es vecino mío. La relación es muy fluida entre la seguridad de Torre en Conill y me pregunta que qué ha pasado. Concluimos que si trasciende y por cosas de mis amigos no puedo hacer nada", explicó.

"A través de Jesús Vázquez pude lograr el teléfono de Carla y le llamo porque es una cosa fea lo que ha pasado. Intento arreglarlo para que no denuncien a Pablo. Nunca podía pensar que me iban a denunciar a mí. Todo lo que pasó fue consentido. Me fui a Mallorca a casa y la Guardia Civil me llama. Le quito hierro al asunto porque pensaba que era Pablo. Me dicen que tengo que ir con mi abogado y allí me dicen que estoy arrestado por agresión sexual y me quedo blanco porque al leer el escrito no había pasado nada de lo que ponían", finalizó.