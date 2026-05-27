Cuándo es el juicio a Rafa Mir por agresión sexual: de qué se le acusa y cuántos años de cárcel le piden

David Torres 27 MAY 2026 - 09:36h.

Rafa Mir reivindica su inocencia ante la petición de 10 años de cárcel: "Tengo muchas ganas de ir a juicio"

Será juzgado en Valencia, dónde se cometieron los supuestos actos delictivos

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ValenciaEl futbolista Rafa Mir afronta una cita judicial clave. El delantero murciano se sentará el próximo jueves en el banquillo de los acusados de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, donde será juzgado por presuntos delitos de agresión sexual y lesiones, cometidos durante su etapa como jugador del Sevilla cedido en el Valencia CF. La Fiscalía solicita para él una condena de 10 años y medio de prisión, mientras que su defensa reclama la libre absolución al sostener que las relaciones fueron consentidas y que el jugador no cometió delito alguno. El futbolista, siempre tranquilo y asegurando que es inocente, ha pedido que el juicio sea abierto.

¿De qué se le acusa a Rafa Mir?

Los hechos se remontan a septiembre de 2024, cuando Mir militaba en el Valencia CF cedido por el Sevilla FC. Esta temporada, el club hispalense lo ha cedido al Elche CF. El jugador fue detenido entonces después de que una mujer presentara una denuncia tras una noche que comenzó en una discoteca de València y terminó en el chalé donde residía el futbolista.

Según mantiene el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación, Mir y otro futbolista, Pablo Jara, conocieron a dos mujeres en un local de ocio nocturno. Una vez cerrado el establecimiento, los cuatro se desplazaron hasta la vivienda del delantero. Jara también será juzgado en la misma causa y se enfrenta a una petición de tres años de prisión por parte de la Fiscalía.

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La versión de la fiscalía y de las denunciantes

La acusación pública sostiene que Rafa Mir mantuvo inicialmente relaciones sexuales consentidas con una de las mujeres en una habitación de la casa. Después, según el relato de la Fiscalía, el futbolista salió del cuarto, levantó en brazos a la otra joven y la lanzó vestida a la piscina. A continuación, el jugador se habría metido también en el agua y, siempre según el Ministerio Público, le habría realizado tocamientos en sus partes íntimas y otras prácticas de carácter sexual.

La joven logró salir de la vivienda de forma apresurada, pero al darse cuenta de que había olvidado el bolso regresó para recuperarlo. Es en ese momento cuando la Fiscalía sitúa el episodio más grave atribuido al futbolista: el escrito de acusación sostiene que Mir la obligó a entrar en el cuarto de baño y la forzó sexualmente pese a que ella le manifestaba que quería marcharse.

En paralelo, la segunda mujer se encontraba en la piscina cuando, según la versión del Ministerio Fiscal, Pablo Jara se acercó a ella y comenzó a tocarle sus partes íntimas. La joven le habría apartado y le habría pedido que se detuviera.