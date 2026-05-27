Lucas Pérez, estafado por 340.000 euros al tratar de vender bienes de alto valor

Celia Pérez 27 MAY 2026 - 10:04h.

La Policía ha detenido a dos personas

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Lucas Pérez ha vuelvo a acaparar los focos estos días por haber conseguido la permanencia con el Cádiz. El ariete gallego comparecía hace unos días dando buena muestra de su felicidad por la salvación del cuadro cadista y a su vez, el mismo día, el ascenso de su querido Dépor a Primera división. Una felicidad empañada ahora al conocer que ha sido estafado por dos hombres a través del método RIP DEAL.

Según cuenta el diario Marca, la Policía ha detenido a dos personas por estafar a Lucas Pérez 340.000 euros. El método utilizado consiste en adquirir bienes de gran valor por parte de los estafadores pagando con dinero falso. De esta forma, el delantero habría puesto a la venta un vehículo y varios objetos de valor por los que se habría reunido en dos ocasiones con los estafadores.

Al parecer, ambas partes habrían llegado a un acuerdo por el que el delantero recibió un primer pago de 180.000 euros en concepto de artículos de lujo y otro de 160.000 euros como primer pago por el coche. Después de toda una investigación, la Policía ha conseguido dar con los dos estafadores e incautarle 50.000 euros que guardaban en efectivo.

Dicha noticia se conoce tres días después de que Lucas Pérez celebrara la tan ansiada permanencia del Cádiz esta temporada. A pesar de un tramo final de muchas urgencias, donde el delantero gallego llegó para ayudar al cuadro cadista a firmar la salvación, en el Nuevo Mirandilla por fin respiran aliviados. Ahora, el futuro del delantero es una incógnita como bien señaló él en rueda de prensa. "Ahora mismo estoy muy feliz y ya veremos. Lógicamente, darle las gracias también a Sergio por el trabajo que hizo, por confiar en mí en que pudiera volver, a Imanol por la confianza y ya hablaremos, pero ahora no pienso en mi futuro", apuntó.