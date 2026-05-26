Celia Pérez 26 MAY 2026 - 13:36h.

El sábado se enfrentan al Mirandés en un partido clave

Qué hay en juego en la última jornada de LALIGA HYPERMOTION: play off y descenso

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El Leganés ha hecho oficial este martes la destitución de Igor Oca. Tras la derrota ante el Cádiz y a cinco días del último partido de la temporada, ante el Mirandés y jugándose la permanencia, el conjunto pepinero ha decidido dar por finalizado el contrato con el técnico vasco. A su vez ha anunciado que Carlos Martínez será el encargado de sustituir, regresando así para tomar las riendas del primer equipo en un momento clave.

El Leganés afronta la semana más complicada desde que retornara en el 2014 al fútbol profesional, con la amenaza del descenso a la categoría de bronce más cercano que nunca, sólo un año después de haber caído a LALIGA Hypermotion desde la elite del fútbol español tras una temporada en ella.

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Los blanquiazules se lo jugarán todo a una carta el próximo domingo en Butarque, ante los suyos, con la necesidad de no perder frente al Mirandés, curiosamente el conjunto contra el que lograron el primer ascenso a Primera de su historia en Anduva allá por el 2016. Estos son algunos de lo motivos que explican la situación actual del equipo.

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El Leganés destituye a Igor Oca

"El C.D. Leganés y el entrenador Igor Oca separan sus caminos. El club ha dado por finalizada su relación contractual, por lo que Oca no continuará al cargo del primer equipo.

El preparador de Basauri se hizo cargo del primer equipo el pasado 4 de diciembre en sustitución de Paco López, tras haber dirigido al Leganés 'B' en la primera parte de la temporada.

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El club le agradece a Igor Oca su trabajo y dedicación durante estos meses, al tiempo que le desea la mejor de las suertes en el futuro".

Su adiós supone que el equipo no ha funcionado ni con Paco López ni con Igor Oca. El primero fue cesado a comienzos de diciembre, tras caer los suyos en la Copa del Rey contra el Albacete. Se fue con 18 puntos en 16 jornadas, una cifra que no ha mejorado con su sucesor, promocionado desde el filia, con quien de momento se han conseguido 25 puntos en 25 jornadas.