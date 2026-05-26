LaLiga presenta el nuevo balón para la temporada 2026/2027

'Puma Stellar Nitro Ultimate' se utilizará en Primera y Segunda división

Así ha quedado la clasificación de LaLiga y así debería haber quedado según el valor de cada plantilla

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Todavía no ha acabado LaLiga 2025/2026 y ya hay nuevo balón para la temporada 2026/2027. LaLiga ha presentado de manera oficial este martes el nuevo esférico para el próximo curso, que se utilizará tanto en LaLiga EA Sports como en LaLiga Hypermotion. Según definen, se trata de "el balón más innovador y tecnológicamente avanzado" que Puma ha desarrollado hasta ahora.

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"El balón STELLAR NITRO se ha diseñado precisamente para responder a esa constante evolución: un balón creado no solo para adaptarse a las demandas del fútbol actual, sino también para potenciarlo en cada jugada", define el organismo presidido por Javier Tebas en su comunicado oficial.

"Su núcleo NITROFOAM, la innovadora espuma con infusión de nitrógeno de PUMA, devuelve más energía al impacto, lo que permite que los toques, pases y disparos salgan del pie con mayor velocidad y capacidad de respuesta que nunca. También es el balón oficial de la Premier League y de la Serie A, convirtiéndose en el balón de confianza en el corazón de tres de las competiciones de fútbol más importantes del mundo", añaden.

El esférico estará a la venta desde este mismo 26 de mayo, aunque se entiende que en LaLiga Hypermotion seguirán usando el esférico del curso 25/26 en este tramo final de temporada.