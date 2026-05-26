Los cambios que Luis de la Fuente puede hacer en la lista de España: prelista, extras y dos excepciones

Ángel Cotán 26 MAY 2026 - 08:57h.

Cambio clave: la prelista es vinculante

Álvaro Benito echa en falta a un jugador en la lista de España: "Una temporada superior"

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Nunca llueve a gusto de todos, aunque la lista de Luis de la Fuente genera consenso. A excepción de algunos nombres concretos, el núcleo de España estaba bastante cerrado desde hace meses. El seleccionador admitió que mantenía muy pocas dudas para la convocatoria del Mundial y la gran mayoría estaban condicionadas a los estados físicos de sus jugadores fijos. Unas dolencias que, hasta una fecha límite, pueden ser 'sustituidas'.

Para la próxima cita mundialista, la prelista cobra especial importancia. En torneos anteriores, los seleccionadores podían acudir a cualquier jugador en caso de lesión en la lista final, aunque esto cambia para la cita de Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cuáles son los cambios que puede hacer España en la lista del Mundial?

La prelista, esta vez sí, es vinculante. Es decir, solo se podrá sustituir al futbolista lesionado por otro que esté dentro de la prelista de 55 jugadores como máximo. En ella, como mínimo, deben incluirse tres porteros y deben estar los 26 seleccionados para la lista final. Además, para poder producirse un cambio en la lista definitiva, la lesión debe ser confirmada por los médicos FIFA.

Los cambios por lesión pueden realizarse hasta 24 horas antes del debut mundialista de cada selección. En el caso de España, al debutar el próximo 15 de junio ante Cabo Verde, su fecha límite para realizar modificaciones por lesión es el 14 de junio.

En el combinado nacional hay dos excepciones, según avanza el periodista Miguel Ángel Díaz, de COPE. Entre los nueve convocados extra que recibieron la llamada de Luis de la Fuente para el amistoso ante Iraq del próximo 4 de junio, dos de ellos no figuran en la prelista de 55. Los jugadores en cuestión son Javi Guerra y Beñat Turrientes, y atendiendo a los nuevos cambios para el próximo Mundial, no podrían sustituir a ningún lesionado de la lista definitiva. Sí figuran en la prelista los siguientes jugadores extra: Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez y Jon Martín.