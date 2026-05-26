Ángel Cotán 26 MAY 2026 - 07:54h.

El exfutbolista pone una nota muy alta a la convocatoria de Luis de la Fuente

Gavi vs. Pablo Fornals; los números de la decisión de De la Fuente

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Finalizada LALIGA EA Sports 2025/26, la semana comenzó con tintes mundialistas. Todos los focos estaban puestos en Luis de la Fuente y la lista de nuestro combinado nacional para la gran cita del verano. Conocidos los elegidos que nos representarán en el Mundial y la lista extra de jugadores, comenzaron a producirse las reacciones.

Por lo general, ha sido una lista de 26 jugadores bien valorada por aficionados y profesionales. La novedad de Marc Pubill y la apuesta por Víctor Muñoz destacaron en una convocatoria que prácticamente estaba hecha con meses de antelación.

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No obstante, y aunque le pone una nota muy alta, Álvaro Benito solo echa en falta a un jugador. En su última intervención en El Larguero de la Cadena SER, el exfutbolista y ahora comentarista deportivo explica por qué habría llamado a un jugador que será de Champions el próximo curso.

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Álvaro Benito echa en falta a un jugador en la lista de España

Se trata de Alberto Moleiro. El ahora comentarista concentró las dudas previas a la lista en el vertical atacante del Villarreal CF: "Fíjate, había alguna duda, sobre todo Moleiro, yo pensaba que podía haber entrado porque obviamente la duda que puede tener el entrenador... para mí hay dos contextos de Mundial". Fue entonces cuando Álvaro Benito se puso en la piel de Luis de la Fuente.

Esta fue la explicación del exfutbolista: "El que te vas a enfrentar en la primera fase, de equipos replegados, y claro, el hueco era para Fermín pero al lesionarse se abre ese camino. Pero Moleiro, fíjate que te da esa versatilidad de salir por fuera y ha hecho una temporada seguramente superior a la de los últimos dos que hemos nombrado (Víctor y Yéremy). Y además, Víctor imaginándote una prórroga es que... vamos. Quizás hay alguna pieza que podrías haber utilizado por otra, pero vamos, la lista está fantásticamente bien".