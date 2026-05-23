Así quedan los premios Pichichi, Zamora y Zarra de LALIGA EA Sports 2025/26

Ángel Cotán 23 MAY 2026 - 23:00h.

A expensas del Villarreal - Atlético, todo está decidido

Clasificación final de LALIGA EA Sports

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Aún resta un encuentro para bajar el telón de manera definitiva en LALIGA EA Sports 2025/26, pero lo más importante ha quedado decidido este sábado. El Villarreal - Atlético de Madrid de La Cerámica aclarará qué equipo finaliza en el tercer escalón, con más peso económico que deportivo influyendo, pero Europa y el descenso ya están claros. Y más allá de lo colectivo, lo individual también tiene nombre y apellidos en la competición doméstica.

Una temporada más, los premios individuales de nuestro fútbol tienen dueños. El portero menos goleado, el máximo goleador y el español con más gol ya se conocen. En ElDesmarque repasamos las clasificaciones finales de estos tres reconocimientos.

El Zamora no corrió peligro en la última jornada

En portería no había muchas dudas. Una vez conseguido el título liguero en Can Barça, Hansi Flick optó por dar su sitio Szczesny y así colocar la alfombra roja a Joan García. Tras el alirón en el último Clásico, el portero culé descansó ante el Deportivo Alavés e hizo lo propio esta noche en Mestalla. Pese a encajar un tanto de penalti ante el Real Betis, su premio no corrió peligro.

Los números de Joan García bajo los tres palos azulgranas no dejan duda. El Zamora 2025/26 de LALIGA EA Sports finaliza el curso con 30 encuentros disputados, 21 goles encajados y hasta quince porterías a cero. Es decir, en la mitad de ocasiones, el portero del Barcelona no encajó gol. Con estos números, el guardameta azulgrana se impone a porteros como Thibaut Courtois, Jan Oblak o David Soria, sus principales perseguidores por el Zamora este curso.

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El desenlace de la pelea entre Mbappé y Muriqi por el Pichichi

Kylian Mbappé o Vedat Muriqi. Dos delanteros muy distintos, pero con una cualidad en común: la facilidad para ver portería rival. Las referencias ofensivas de Real Madrid y RCD Mallorca llegaban a la última jornada separados por dos goles de distancia. Pese a las lesiones que frenaron su continuidad liguera, el astro galo se acabó imponiendo.

Los 25 goles de Mbappé, el último esta noche, le colocan como el máximo realizador de LALIGA EA Sports 2025/26. Por su parte, 'El Pirata' acabó con 23 tantos el curso, unos números increíbles pese a la temporada colectiva de su equipo.

El Zarra también tiene color azulgrana

Y por último, el máximo realizador nacional. El Premio Zarra, a priori, parecía el más abierto antes de que rodase el balón en la jornada 38. Lamine Yamal, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal eran los grandes aspirantes, sin obviar a Borja Iglesias y a un Toni Martínez que vio portería este sábado en Mendizorroza. Sin embargo, y al igual que el Zamora, este reconocimiento también tuvo color azulgrana.

Pese a su lesión, Lamine Yamal mantuvo la ventaja y se convierte en el Zarra con los mismos tantos (16) que su compañero de equipo Ferran Torres. 'El Tiburón' no vio portería en Mestalla y Mikel Oyarzabal partió desde el banquillo en Cornellà.