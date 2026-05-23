David Torres 23 MAY 2026 - 21:11h.

"Qué raro se me hace verte aquí", le dice el meta

Alineaciones confirmadas de Valencia CF y FC Barcelona en la Jornada 38 de LALIGA

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ValenciaAntes del comienzo del partido, José Luis Gayà, capitán del equipo y uno de los siete lesionados que tenía Carlos Corberán ante el FC Barcelona; ha comentado la situación del Valencia CF que se salvó la semana pasada y que esta opta a Europa tras una temporada loca. Se me hace extraño verte aquí... lo primero. ¿Cómo os habéis sobrepuesto a las situaciones de la temporada? Le preguntaba su excompañero y amigo Jaume Doménech, que ahora es comentarista en DAZN. "Llevamos muchos años peleando para que el Valencia esté lo más arriba posible. Siempre has estado a mi lado, sobre todo en los malos momentos, me has ayudado muchísimo. No estabas tú y para mí ha sido difícil, porque han sido años capitaneando juntos. Pero han habido otros compañeros que me han ayudado. Nos hemos juntado y hemos sido una familia. Por eso lo hemos sacado, por ser una familia. En la segunda vuelta el equipo está bien y ojala poder dedicarle esta victoria a la afición, porque ha estado ahí y no nos ha fallado en todo el año", confesaba Gayà.

El capitán, además, ha comentado la situación anímica del grupo. Así, desde la televisión que ofrecía el choque le preguntaban si para un futbolista es diferente por algo bonito o por algo peligroso, ¿Cómo se siente ahora por jugar por algo bonito? Ante eso, Gayà daba la clave para afrontar el choque con garantías de éxito. No obstante, parecía un mensaje para el entorno. "El equipo tiene que salir al campo liberado. Hemos sufrido mucho este año y tenemos esta oportunidad. No depende de nosotros, pero debemos liberarnos y jugar con soltura. Cuando las cosas no salen, la presión lo notas, porque al final somos personas. Pero dentro del campo todos queremos pelear por cosas más bonitas", zanjaba el capitán valencianista.