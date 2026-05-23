David Torres 23 MAY 2026 - 19:56h.

Se esperaba un once de circunstancias del Barcelona

Cara y cruz en el parte de bajas del Valencia CF ante el Barcelona

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ValenciaEl Valencia CF buscará este sábado una victoria y esperara el pinchazo de Getafe y Rayo para clasificarse a la Liga Conferencia ante un Barcelona que llega relajado y que ha estado de celebración los últimos días por el título liguero conseguido hace dos semanas. El Valencia es noveno con 46 puntos, a dos de distancia de la séptima plaza. Después de una temporada de sufrimiento, el equipo de Carlos Corberán certificó la permanencia con una increíble remontada en Anoeta que no solo le dio la salvación, sino que le dejó con opciones de volver a Europa seis años después

El once titular del Valencia CF ante el FC Barcelona

Para el partido, Carlos Corberán no podrá contar con los lesionados José Luis Gayà, Renzo Saravia, Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby y José Copete. Tampoco estarán el delantero argentino Lucas Beltrán con problemas en la rodilla, que se perderá su quinto partido consecutivo, y el sancionado Eray Cömert. Sí se encuentra disponible Arnaut Danjuma, que ha estado con molestias recientemente.

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Con todo, el Valencia CF jugará con: Dimitrievski; Thierry, Núñez, Tárrega, Jesús Vázquez; Diego López, Guido, Ugrinic, Luis Rioja; Javi Guerra y Hugo Duro.

El once titular del FC Barcelona en Mestalla

En el caso del Barcelona, el conjunto azulgrana se encuentra prácticamente de vacaciones. El miércoles, la plantilla y el cuerpo técnico celebraron la conquista de LaLiga y el Supercopa de España con una cena en el Casanova Beach Club de Castelldefels y ayer los jugadores se fueron a pasar el día al parque de atracciones de PortAventura World.

La pasada jornada ante el Betis, Robert Lewndowski ya recibió su merecido homenaje en el Spotify Camp Nou tras cuatro temporadas de azulgrana. Y en Mestalla, quién sabe si el extremo Marcus Rashford y el lateral Joao Cancelo, que finalizan su cesión al conjunto catalán, también disputarán sus últimos minutos con el Barça.

Ferran, que fue baja ante el Betis por una sobrecarga en el bíceps femoral de la pierna izquierda, ya ha vuelto a trabajar con el grupo y podría tener los últimos minutos del curso ante su exequipo. En Mestalla, Hansi Flick tendrá las bajas por lesión del delantero Lamine Yamal, el centrocampista Fermín López y el defensa Jules Kounde.

El Barça saldrá con: Szczesny; Eric García, Araujo, Gerard Martín, Balde; Gavi; Olmo, Bernal, Rashford; Ferran Torres y Lewandowski.