David Torres 22 MAY 2026 - 13:59h.

"Especular con el comportamiento de un rival es faltar al respeto"

A Corberán le sobran los motivos para romper la estadística contra el Barça: 18 goles en tres partidos

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ValenciaCarlos Corberán, entrenador del Valencia CF, ha analizado hoy con detalle el encuentro que este sábado pone fin a la temporada del conjunto de Mestalla. Los valencianistas reciben al FC Barcelona, campeón de Liga y de fiesta en Port Aventura, ya salvados y con una remota opción de conseguir clasificarse para Europa la próxima temporada. Para ello, deberán ganar y esperar que no lo hagan Getafe y Rayo Vallecano. Corberán lo sabe, pero su principal preocupación es el rendimiento de los suyos ante su afición.

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Además, Carlos Corberán ha comentado las siguientes cuestiones:

Le tiene ganas a Flick

Tenemos la ilusión de darle una alegría a la afición y más sabiendo que el equipo se ha ganado la posibilidad de llegar a competición europea. Lo personal no es importante, la ilusión y las ganas son máximas

El objetivo principal es Europa.

La verdad es que no nos hemos merecido hablar de Europa hasta esta jornada. Tenemos esa posibilidad y vamos a luchar por ello ante el campeón, que es un gran equipo, y tenemos la ilusión por conseguirlo.

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Hugo Duro dijo que no se hablaba de Europa desde el principio ¿Daba miedo? ¿Se va a marcar como objetivo en el futuro?

Falta un partido por acabar la temporada, nuestra cabeza está en este partido. Respeto lo que ha dicho Hugo Duro, desafortunadamente no habíamos merecido hablar de Europa hasta ahora. Tenemos que pelear y lucharlo al máximo. Vamos a hacerlo todo por conseguirlo.

El Barça llega sin objetivos

Nunca me ha gustado especular con la actitud de un rival. Pensar que no se juega nada es una falta de respeto. Lo importante para mí es lo que depende de nosotros: meter la pierna y correr. El grupo está con mucha ilusión, muchas ganas y conscientes de que el rival es el campeón de Liga. Sin especular con nada y centrados en lo que depende de nosotros.

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¿Consideraría un éxito entrar en Europa?

Es una Liga que los márgenes entre éxito y fracaso son muy reducidos. Tenemos la oportunidad de conseguir tres puntos que sabemos que van a ser difíciles de lograr, pero nuestras ganas, el apoyo de la afición también están ahí.

¿Qué nota le pondría a la temporada?

Al cierre podremos valorarlo. Pero siempre he sido autoexigente

Lista de bajas

Lucas sigue trabajando con el cuerpo médico. Perdemos a Comert por la sanción. Danjuma sí se ha recuperado de su espalda y complementaremos la lista con algún chico del filial

¿Qué espera de Mestalla?

Es un orgullo absoluto representar a una afición como el Valencia CF. Se ha batido un récord de asistencia y eso te lo dice lo vivo que está este club, este sentimiento. Por eso te duele más no darles lo que quieres.

El Barça les ha goleado ¿Qué análisis hace de esos partidos y qué consecuencias extrae?

Hay equipos que siempre consiguen imponer sus virtudes. Han sido los mejores. La Liga es un premio a la regularidad, se ha impuesto a todos los equipos de Primera. Es un partido que lo miramos de nuevo, de frente, tratando de dar respuesta a lo que en el pasado no logramos competir.

¿Ha vivido más tranquilo?

Siempre vivo las semanas de forma similar. Destino mucho tiempo a analizar lo que hemos hecho y mucho tiempo al partido que vamos a afrontar. En el fútbol ni los amistosos lo son. El Valencia CF se juega mucho y así lo vive el equipo, la afición y el cuerpo técnico.

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Nunca estamos satisfechos cuando a la afición no le damos lo que queremos. Tenemos que salir con la responsabilidad de que la gente mantenga el sentido permanencia. Tres puntos en juego y dar lo máximo. La afición quiere hechos, no quiere palabras. Eso es lo que tenemos que hacer.

Se parece este partido al del Atlético de Madrid (equipo relajado) y perdieron

Uno no puede garantizar un resultado. Todos los partidos hay aspectos en juego, nadie sale a perder un partido. El respeto siempre tiene que ser máximo. Especular con el comportamiento de un rival es faltar al respeto. Cuando no logramos nuestros objetivos, nos levantamos dolidos.

¿Cambiará su análisis de la temporada si entran en Europa?

A lo largo de la temporada hay cosas que hemos hecho bien, otras al margen del último partido, pues no. En la primera vuelta no estuvimos a la altura, pero lo hemos corregido en la segunda y, por eso, hemos tenido la oportunidad de jugarnos lo que nos jugamos esta

Barça está de cena, conciertos y Port Aventura ¿Qué le dice a los jugadores?

No nos ocupa, lo importante es lo que pasa en Mestalla. Vamos a jugar con la dedicación de darles una alegría a la afición.

El partido le condiciona el balance de la temporada ¿Si entra en Conference será una buena temporada?

Mañana será un partido más de la temporada. El análisis es global y se hará al final de campaña. En la cabeza está finalizar en la mejor forma, para conseguir eso tenemos que estar centrados.