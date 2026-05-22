A Corberán le sobran los motivos para romper la estadística contra el Barça: 18 goles en tres partidos

El equipo de Hansi Flick le ha endosado dieciocho goles en tres partidos

El Valencia CF de Carlos Corberán: Una segunda vuelta de Champions que no aplaca a Mestalla

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El Valencia CF recibe este sábado en la trigésimo octava y última jornada de LaLiga al Barcelona en Mestalla, donde no gana en la competición regular contra el equipo catalán desde 2020 con cuatro derrotas y un empate. La última victoria del equipo valencianista como local ante el equipo culé fue en la temporada 2019-20, el 25 de enero de 2020, en un partido en el que el equipo de Albert Celades ganó al de Quique Setién gracias a los goles de Jordi Alba, en propia puerta, y Maxi Gómez. Desde entonces, el Valencia ha encadenado tres derrotas seguidas, un empate por 1-1 y una última derrota por 1-2. En los cinco partidos, los valencianistas recibieron once goles y marcaron cinco. En ninguna de ellas estuvo Carlos Corberán, que sin embargo tiene para escribir un libro contra los azulgrana.

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El Barça martiriza a Carlos Corberán

A Carlos Corberán le nombran el Barcelona y se le arruga el gesto con motivo. Como entrenador se ha enfrentado en tres ocasiones al conjunto culé y el balance no puede ser más negativo. Ha perdido los tres partidos, ha encajado 18 goles y sólo ha sido capaz de marcarle uno.

La visita más reciente del Barcelona a Mestalla, ya con el técnico de Cheste en el banquillo fue en Copa del Rey. Un doloroso 0-5 en cuartos de final la pasada temporada. Era el 6 de febrero y llovía sobre mojado, porque el equipo de un recién llegado Corberán había jugado seis días antes contra los culés en Liga y le había endosado un humillante 7-1 en LALIGA, en un partido disputado en el exilio culé de Montjuic.

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Tampoco sirvió la lección para esta temporada. El 14 de septiembre Carlos Corberán se enfrentaba ante el Barcelona por tercera vez en su carrera y en un tercer campo disputado. Fue en el Johan Cruyff, pero el resultado final fue igual de apabullante. 6-0 a favor de los de Flick.