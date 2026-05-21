El Valencia CF de Carlos Corberán: Una segunda vuelta de Champions que no aplaca a Mestalla

Ha sumado 29 puntos por 17 de la primera: Sobresaliente fuera de casa, pero críticas en Mestalla

Otra vez Mestalla tiene la pelota en su tejado: yo, lo tengo claro

Compartir







ValenciaEl Valencia CF, con dos tantos de Javi Guerra, uno de Hugo Duro y otro de Guido Rodríguez, se llevó los tres puntos del estadio de Anoeta en un partido loco que los valencianos remontaron con un futbolista menos, por la expulsión de Eray Comert a falta de veinte minutos (3-4). Es un encuentro que resume bien lo que ha sido la temporada del Valencia CF, con una primera vuelta para olvidar, en la que hasta en tres ocasiones durmieron en puestos de descenso, pero una segunda tan digna que, los datos dicen que es de Champions. Por eso, en un giro inesperado del destino, el conjunto de Carlos Corberán llega a la última jornada con opciones ciertas de luchar un puesto por Europa.

PUEDE INTERESARTE Qué tiene que pasar para que el Valencia CF acabe en Europa

Así, el Valencia CF ha sumado en esta segunda vuelta 29 puntos por los 17 que únicamente pudo lograr en la primera. La victoria en San Sebastián, culmina otras como las conseguidas en San Mamés o el Sánchez Pizjuán culminan una segunda entrega en la que los de Carlos Corberán podrían terminar en tercer puesto si ganan al Barça en Mestalla y el Atlético no hace lo propio ante el Villarreal.

Sobresaliente fuera de casa, críticas en Mestalla

Será una situación anecdótica, aunque podría propiciar su regreso a Europa siete años después de su última clasificación. La evolución de LALIGA dicta que el Valencia CF no ha estado en una situación similar desde la tercera jornada, cuando llegó a ser octavo tras ganar al Getafe. Pero la paradoja del asunto es que, la cosecha de puntos del Valencia CF ha sido, sobre todo, fuera de casa con triunfos en estadios complicados como el Sánchez Pizjuán, San Mamés o Anoeta (No ganaba en estos dos campos en una temporada desde 2011).

Pero, paralelamente, en Mestalla, el equipo empató contra el Rayo y Elche, cayó frente a Atlético, Celta o Real Madrid y sufrió para vencer a Alavés o Girona. Eso ha provocado que las protestas en Mestalla contra el equipo y el entrenador Carlos Corberán no hayan cesado en ningún momento.