Qué tiene que pasar para que el Valencia CF acabe en Europa

David Torres 18 MAY 2026 - 08:17h.

Compartir







ValenciaEl Valencia CF, con dos tantos postreros de Guido y Javi Guerra, se llevó los tres puntos del estadio de Anoeta en un partido loco que los valencianos remontaron con un futbolista menos, por la expulsión de Eray Comert a falta de veinte minutos (3-4). El caso es que, gracias a este triunfo, suman 46 puntos y alcanzan una posición en la tabla que no ocupaban desde la tercera jornada de LALIGA. Tanto es así que tienen una remota opción de clasificarse para Europa la temporada que viene.

Qué tres condiciones tienen que darse para que el Valencia CF acabe en Europa

El Valencia CF llega a esta última jornada sin depender de sí mismo pero valiéndole dos combinaciones de su rival. El conjunto de Mestalla es noveno con 46 puntos. El octavo, es el Rayo con 47 y el Getafe es séptimo con 48.

Con este panorama, para que el Valencia CF acabe en Europa, lo primero que tiene que sucedes es que gane en Mestalla a un Barcelona que es campeón y ya no se juega nada

En segundo lugar , necesita que el Getafe empate (el gol averaje es valencianista) o pierda. Los de Pepe Bordalás juegan en casa ante un Osasuna que se juega la vida para no irse a Segunda.

Y, en tercer lugar , también que el Rayo Vallecano no gane su partido, ya que el Valencia ganando los superaría. El Rayo Vallecano visita Vitoria ante un Alavés salvado matemáticamente.

La empresa no es sencilla, pero los de Mestalla, sobre todo su afición, tras una temporada lastimera en la que han sufrido por mantener la categoría (estuvieron tres veces en puestos de descenso), se han ganado tener una mínima ilusión para acabar la temporada. El lamento, lo decía Corberán en sala de prensa, es que el Valencia CF no hubiera aprovechado alguna oportunidad antes. "Hubiéramos deseado que esa pelea hubiera aparecido antes, pero ha llegado cuando ha llegado. Queda una jornada, vamos a luchar al máximo, vamos a afrontar con nuestra afición el próximo partido para ir a por los tres puntos y ojalá podamos conseguir algo bonito".