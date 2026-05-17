Carlos Corberán: "Ojalá podamos conseguir algo bonito"
"Ojalá la pelea por Europa hubiera llegado antes"
El Valencia CF se salva y no se olvida de Europa tras un partido loco que remontó con uno menos (3-4)
Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, analizó el encuentro que su equipo disputó y ganó este domingo en San Sebastián ante la Real Sociedad. El equipo sufrió, tuvo que remontar, pero ganó por 3-4 en Anoeta cuando perdía y estaba con uno menos en el minuto 88. Ahora mismo está a dos puntos de Europa y podría alcanzarlo. El técnico, como sus jugadores, no cierra la posibildad de jugar en Europa. "Hubiéramos deseado que esa pelea hubiera aparecido antes, pero ha llegado cuando ha llegado. Queda una jornada, vamos a luchar al máximo, vamos a afrontar con nuestra afición el próximo partido para ir a por los tres puntos y ojalá podamos conseguir algo bonito"
Además, el técnico comentó las siguientes cuestiones:
Valoración del partido
Un partido loco porque empieza con un gol de la Real Sociedad prácticamente en la primera acción que han tenido. Hemos demostrado la capacidad de superar la adversidad, es la más alta que se puede tener. Empezamos con ese gol, damos la vuelta a ese gol. En la segunda mitad empezamos bien, sin estar hundidos, y en dos acciones que catalogaría como dos accidentes dan la vuelta al marcador. En ese momento se suma la expulsión de Cömert que hacia todo más difícil, pero el equipo ha luchado con una capacidad y un corazón enorme. Empatar aquí con uno menos ya es complicado, dar la vuelta y conseguir la victoria tiene un valor enorme. Han hecho un esfuerzo bárbaro y ha sido un ejercicio de fe absoluto.
Probabilidades de jugar en Europa
No sé la probabilidad que habrá, ni la que había hoy cuando íbamos por detrás en el marcador y a base de fe, de corazón y entrega hemos conseguido la victoria. Dar alegrías a la afición después de un año tan difícil es muy importante para nosotros. Vamos a competir con mucha seriedad y exigencia, ojalá consigamos los tres puntos para despedir la temporada de la mejor forma posible