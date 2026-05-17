Tarde de reencuentros y baja de última hora en la lista del Valencia CF
Arnaut Danjuma, KO por la espalda
Al final no lo consiguió: la convocatoria del Valencia CF ante la Real Sociedad
Fue una tarde especial para el Valencia CF porque se jugaba el futuro, pero también porque grandes amigos se reencontraban. Carlos Soler y Gayà, que viajó a pesar de estar lesionado para hacer piña con el equipo, pero también Gonçalo Guedes y su amigo Thierry Rendall, inseparables y que quedan siempre que pueden, y, por supuesto Umar Sadiq, que saludó a todos los que hasta hace cinco meses fueron sus compañeros.
Cambio en la lista: Danjuma KO
Pero esas imágenes no podían ocultar la noticia que se produjo poco antes del comienzo del encuentro. A última hora no se cambió Arnaut Danjuma. El neerlandés sufre problemas en la espalda y no pudo jugar. De esta forma, Cristian Rivero, tercer portero entró en la lista dejando al ariete fuera y sin cambiarse junto a Gayà.
De esta forma, Corberán cuenta con las bajas de Gayà, Lucas Beltrán, Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby, José Copete y Arnaut Danjuma por lo que completó la convocatoria con jugadores del filial. El neerlandés se convierte automáticamente en duda para el choque
Convocatoria del Valencia CF ante la Real Sociedad
El Valencia CF ha viajado esta tarde a San Sebastián
Estos son los jugadores que se han concentrado finalmente y que podrán participar este sábado en el choque correspondiente a la Jornada 37 de LALIGA.
Porteros: Julen Agirrezabala, Stole Dimitrievski y Cristian Rivero
Defensas: César Tárrega, Unai Núñez, Cömert, Jesús Vázquez, Thierry Rendall
Centrocampistas: Javi Guerra, Pepelu, André Almeida, Santamaría, Filip Ugrinic, Santamaría y Guido Rodríguez
Delanteros: Diego López, Largie Ramazani, Luis Rioja, Hugo Duro, Dani Raba, Umar Sadiq.
Se lleva del filial: Rubo Iranzo, Marcos Navarro y Otorbi
Bajas por sanción: No hay
Bajas por lesión: Foulquier, Diakhaby, Copete, Gayà, Renzo Saravia y Danjuma
Descartes técnicos: No hay
Apercibidos: Guido Rodríguez, Pepelu, Thierry Rendall, Largie Ramazani y Sadiq