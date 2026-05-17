David Torres 17 MAY 2026 - 18:53h.

Arnaut Danjuma, KO por la espalda

Al final no lo consiguió: la convocatoria del Valencia CF ante la Real Sociedad

Compartir







Fue una tarde especial para el Valencia CF porque se jugaba el futuro, pero también porque grandes amigos se reencontraban. Carlos Soler y Gayà, que viajó a pesar de estar lesionado para hacer piña con el equipo, pero también Gonçalo Guedes y su amigo Thierry Rendall, inseparables y que quedan siempre que pueden, y, por supuesto Umar Sadiq, que saludó a todos los que hasta hace cinco meses fueron sus compañeros.

PUEDE INTERESARTE En directo, la pelea por Europa y el descenso y la clasificación en la jornada 37 de LALIGA EA Sports

Cambio en la lista: Danjuma KO

Pero esas imágenes no podían ocultar la noticia que se produjo poco antes del comienzo del encuentro. A última hora no se cambió Arnaut Danjuma. El neerlandés sufre problemas en la espalda y no pudo jugar. De esta forma, Cristian Rivero, tercer portero entró en la lista dejando al ariete fuera y sin cambiarse junto a Gayà.

De esta forma, Corberán cuenta con las bajas de Gayà, Lucas Beltrán, Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby, José Copete y Arnaut Danjuma por lo que completó la convocatoria con jugadores del filial. El neerlandés se convierte automáticamente en duda para el choque

PUEDE INTERESARTE Al final no lo consiguió: la convocatoria del Valencia CF ante la Real Sociedad

Convocatoria del Valencia CF ante la Real Sociedad

El Valencia CF ha viajado esta tarde a San Sebastián

Estos son los jugadores que se han concentrado finalmente y que podrán participar este sábado en el choque correspondiente a la Jornada 37 de LALIGA.

Porteros: Julen Agirrezabala, Stole Dimitrievski y Cristian Rivero

Defensas: César Tárrega, Unai Núñez, Cömert, Jesús Vázquez, Thierry Rendall

Centrocampistas: ⁠Javi Guerra, Pepelu, André Almeida, Santamaría, Filip Ugrinic, Santamaría y Guido Rodríguez

Delanteros: Diego López, Largie Ramazani, Luis Rioja, Hugo Duro, Dani Raba, Umar Sadiq.

Se lleva del filial: Rubo Iranzo, Marcos Navarro y Otorbi

Bajas por sanción: No hay

Bajas por lesión: Foulquier, Diakhaby, Copete, Gayà, Renzo Saravia y Danjuma

Descartes técnicos: No hay

Apercibidos: Guido Rodríguez, Pepelu, Thierry Rendall, Largie Ramazani y Sadiq