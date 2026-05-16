El capitán Gayà está a bordo: el último en abandonar la nave

David Torres 16 MAY 2026 - 23:18h.

A pesar de estar roto y no poder jugar, viajó para hacer piña

Lesiones de Gayà y Saravia: Qué tienen, parte médico y tiempo de baja con el Valencia CF

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ValenciaAl repasar las fotos que el Valencia CF mostró del viaje del equipo a San Sebastián, sorprendió ver entre los convocados a José Luis Gayà. No es que el capitán se hubiera recuperado milagrosamente de su lesión que, precisamente, esta tarde se confirmó. El de Pedreguer está roto y ha dicho adiós a la temporada, pero no ha querido perderse la final de San Sebastián. El futbolista, aunque no va a jugar ha querido estar con sus compañeros en el encuentro que puede certificar la permanencia del Valencia en la élite.

En estos tiempos en los que algunos dudan de su implicación, Gayà demuestra con gestos su valencianismo, y Ser el cuarto jugador con más partidos curte y el capitán del grupo no ha querido dejar solos a sus compañeros en este viaje y ha volado como uno más, para hacer fuerza en Anoeta y salvar una campaña que ha despertado todo tipo de críticas hacia el cuerpo técnico, la plantilla y el vestuario.

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Gayà y Saravia, pruebas hoy y adiós a la temporada

Cabe recordar que el lateral izquierdo valenciano José Luis Gayà y el lateral derecho argentino Renzo Saravia se sometieron este sábado a diversas pruebas médicas que revelaron que sufren lesiones musculares padecidas en el encuentro del pasado jueves contra el Rayo Vallecano en Mestalla, en el que tuvieron que ser sustituidos.

Tras las pruebas, el Valencia ha informado mediante un comunicado los respectivos partes médicos que apuntan que Gayá presenta una lesión en la musculatura del cuádriceps de la pierna derecha, mientras que Saravia sufre una lesión en la musculatura isquiosural izquierda.

Los resultados de las primeras pruebas efectuadas el viernes ya eran pesimistas. Ahora, tras las recientes evaluaciones, el club asume que ambos han dicho adiós a la temporada

El comunicado explica que los dos futbolistas continuarán “tratamiento médico y de readaptación hasta mejoría clínica” por lo que, a falta de apenas una semana para que acabe la Liga, no volverían a jugar.