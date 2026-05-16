David Torres 16 MAY 2026 - 18:42h.

Los dos se pierden la temporada

La primera exploración a Gayà es pesimista: adiós a la temporada

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ValenciaCarlos Corberán apuntó en su comparecencia ante los medios de comunicación que estaba a la espera de los resultados de las pruebas a las que se sometían Renzo Saravia y José Luis Gayà este sábado, que no estarán ante la Real Sociedad, y a la espera de ver cómo reacciona al tratamiento para la rodilla el delantero argentino Lucas Beltrán para ver si puede entrar o no en la convocatoria. Hors después se conocía el alcance de la lesión del capitán y del lateral derecho, que confirmaban los peores presagios: dicen adiós a la temporada.

La lesión de Gayà

El parte médico del club informa que: "Tras las pruebas realizadas este sábado, el capitán del Valencia CF, José Luis Gayá, presenta una lesión en la musculatura del cuádriceps de su pierna derecha, sufrida el pasado jueves durante el partido ante el Rayo Vallecano en Mestalla. El lateral valencianista seguirá tratamiento médico y de readaptación hasta mejoría clínica".

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Tiene una rotura, por lo que, dependiendo del tamaño, tardará varias semanas en volver a estar listo. Se pierde lo que queda de temporada, pero podrá estar listo para la pretemporada.

La lesión de Renzo Saravia, adiós

Poco más o menos le sucedió a Renzo Saravia. El argentino también tiene una lesión muscular que se produjo ante el Rayo, en su caso en los isquios, y también dice adiós a la temporada. La gran duda es saber si el Valencia CF ampliará su contrato o si, por el contrario, se despide ya del conjunto de Mestalla para siempre. Esta lesión, sin duda, juega en su contra. De momento, eso sí, seguirá recuperándose en Paterna salvo que obtenga un permiso especial.

El parte médico del argentino dice lo siguiente: "Tras las pruebas realizadas este sábado, el jugador del Valencia CF, Renzo Saravia, presenta una lesión en la musculatura isquiosural izquierda, sufrida el pasado jueves durante el partido ante el Rayo Vallecano. El lateral valencianista continuará tratamiento médico y de readaptación hasta mejoría clínica".