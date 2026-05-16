Alberto Cercós García 16 MAY 2026 - 15:34h.

Álex Márquez gana su primera 'sprint' del 2026 y Pedro Acosta termina segundo en Montmeló

Pedro Acosta se lleva la 'pole' en Montmeló con problemas para Jorge Martín y Marco Bezzecchi

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Álex Márquez quiere engancharse a la lucha por el Mundial de MotoGP, y qué mejor que empezar recuperando la distancia perdida en el inicio de temporada en el Gran Premio de Catalunya. Por ahora, el piloto del Gresini Racing está cuajando un notable fin de semana. Este sábado ha logrado no solo una tercera posición en la parrilla de salida, sino la victoria en la 'sprint' de Montmeló. Lo ha hecho imponiendo su ley ante Pedro Acosta, que lideró el inicio de la prueba hasta que el rendimiento de los neumáticos cayeron en picado. Por detrás, Fabio Di Giannantonio y Raúl Fernández batallaron por la tercera posición. Y mala suerte para un Jorge Martín que tan solo duró tres giros: volvió a irse al suelo y ya suma cuatro caídas este fin de semana.

Pedro Acosta aprovechó su condición de 'poleman' en las primeras vueltas. Intentó marcar su ritmo ante Márquez, Di Giannantonio y Zarco; y la realidad es que lo logró por momentos. Con el pequeño de los hermanos Márquez al acecho y sabiendo que en Montmeló rinde muy bien, el catalán no se apresuró y se mantuvo tranquilo a la estela de la KTM. Con el paso de las vueltas, Jorge Martín pudo remontar hasta la cuarta plaza. Fue ahí cuando volvió a perder la parte delantera de su moto y terminó en la grava. El madrileño pasaba de liderar el Mundial con ese resultado a no sumar ni un punto en la 'sprint'.

La batalla entre Acosta y Márquez

Cuando parecía que Álex Márquez iba a ganar sin sobresaltos, tras adelantar con solvencia a Acosta, el de Gresini vio cómo su ritmo bajaba de manera peligrosa. Acosta pudo acercarse a la Ducati de Álex y le achuchó durante las tres últimas vueltas. Con Di Giannantonio como un espectador de lujo y ya con Raúl asentado en la cuarta posición, Acosta lo intentó hasta el final. El murciano parecía que tenía algo más que Márquez, pero el de Gresini supo defenderse a las mil maravillas para lograr su primera 'sprint' de la temporada.

Con estos resultados es Marco Bezzecchi quien sigue liderando la clasificación general. Pero claramente se aprieta todo un poco más. Porque el italiano de Aprilia únicamente ha sumado un punto, mientras que pilotos como los mencionados Acosta, Di Giannantonio y Márquez, alguno más. No hay cambios significativos en el Mundial, al menos por ahora, pero esta igualdad favorece al gran ausente este fin de semana: Marc Márquez sonreirá al ver que las Aprilia se están dejando puntos importantes de cara a la lucha por el título de MotoGP.

Así ha terminado la 'sprint' de Montmeló