Pedro Acosta se lleva la 'pole' en Montmeló con problemas para Jorge Martín y Marco Bezzecchi

Alberto Cercós García 16 MAY 2026 - 11:37h.

Pedro Acosta vuelve a la 'pole' mucho tiempo después y da un puñetazo sobre la mesa del Mundial

Así será la cobertura en directo del GP de Montmeló de MotoGP: todos los horarios a tener en cuenta

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Pedro Acosta está de dulce en Catalunya. El piloto de KTM aprovecha a las mil maravillas su gran estado de forma en el trazado de Montmeló para lograr su segunda 'pole' en el Mundial de MotoGP, la primera para él en este 2026. Acosta ha sido el claro dominador de la clasificación de este sábado, batiendo con su KTM a las Ducati de Álex Márquez y Franco Morbidelli. También destacar, en clave algo más negativa, el papel de Aprilia. Al menos, del equipo oficial. Porque si bien Raúl Fernández ha clasificado en una meritoria cuarta posición, ni Jorge Martín ni Marco Bezzecchi están cerca de las primeras líneras: saldrán noveno y duodécimo respectivamente.

"Hace bastante tiempo de la última pole. Todo está encajando bastante bien, aunque tenemos que trabajar mucho en la parte electrónica porque hay cosas que no están encajando, sobre todo porque mi ingeniero electrónico no está, pero se ha volcado todo el equipo, incluso desde Austria. El desgaste de la goma va a ser vital para intentar luchar al final de la carrera", cuenta el propio Acosta en DAZN nada más lograr la 'pole'.

Jorge Martín vuelve a dar el susto y problemas para Pecco Bagnaia

Logró pasar el corte, pero sumando una nueva caída. Jorge Martín está teniendo un Gran Premio bastante intenso. Son varias las caídas que ha sufrido (concretamente tres) tanto en la jornada de viernes como en esta sesión de clasificación. El español sufrió una conmoción en una de ellas, una de las del viernes, algo que hizo encender todas las alarmas a nivel de seguridad. Y es que el peligro de las escapatorias del trazado de Montmeló volvió a ponerse sobre la mesa. Por suerte para Martín, quedó todo en un susto. "Es muy peligroso sufrir una caída allí. No me gusta decirlo, pero me recuerda mucho a Luis Salom; cuando me caí, pensé en él al instante", reflexionaba Martín.

Quien también sufre de lo lindo, como los dos pilotos de Aprilia, es Pecco Bagnaia. El piloto italiano, sin Marc Márquez en el box, es la única representación del equipo oficial de Ducati. Y el papel no está siendo del todo satisfactorio. Bagnaia, con problemas, no ha podido pasar el corte de la Q1 y en las carreras de Montmeló partirá decimotercero.

Para el resto de españoles sí hay más optimismo. Porque además del 'poleman' Acosta, Álex Márquez está en primera fila (tercero) y Raúl Fernández en segunda (cuarto). Luego ya hay que dar un pequeño salto hasta la novena posición de Martín, la décima de Joan Mir o la decimoquinta de Fermín Aldeguer.

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