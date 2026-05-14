En Ducati alucinan con Marc Márquez y le esperan en Mugello: "Es un superhéroe"

Alberto Cercós García 14 MAY 2026 - 18:09h.

En Ducati ponen en valor la temporada de Marc Márquez y actualizan su estado tras la operación del pasado domingo

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Marc Márquez dio un auténtico susto en el último Gran Premio de Francia. El piloto español salió literalmente por los aires, fracturándose el dedo pequeño de su pie derecho y confirmando un nuevo problema en el hombro. Este nuevo varapalo le ha hecho pasar otra vez por quirófano y no estará este fin de semana en Montmeló. En Ducati, al conocer la noticia, alucinan. Y es que Márquez no había dicho nada de su problema en el hombro y de que un tornillo le estaba punzando un nervio. Pese a ello, el inicio de 2026 de Marc estaba siendo bueno: victorias al 'sprint', récords de la pista, etc. Pero ahora el objetivo es otro. Ahora Márquez debe recuperarse y en la marca italiana le esperan en Mugello.

"Evidentemente competir de esta manera no es la adecuada. ¿Puedo ir rápido? Sí, porque la cabeza me va rápida y sé cómo hacerlo y sé cómo frenar, como se ha visto esta mañana. Pero no puedo ser de manera constante. Cuando hay un problema de nervio, pues lo sabes, falla cuando menos te lo esperas y, ahí, en ese punto ayer fallé, en la vuelta rápida; y hoy cuando he ido haciendo el cambio de dirección lo he hecho más lento, he tocado la línea blanca y me he caído", explicaba hace días en Le Mans.

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Ducati actualiza el estado de Marc Márquez

Davide Tardozzi, ya en el marco del Gran Premio de Montmeló, ha actualizado el estado de su piloto estrella. "Hablé con Marc ayer. Creo que la situación es buena. Marc está muy contento, porque con todas estas operaciones se ha liberado de un peso, de un problema, que estaba claro desde el inicio de temporada que lo limitaba. "En este momento, lo más importante es que Marc se recupere y que vuelva en forma sobre la moto. El tiempo que necesite, ya lo veremos. Lo esperamos. Cuando vuelva, creo que nos dará todavía muchas satisfacciones. Márquez ha demostrado otra vez que es un superhéroe, sabiendo lo que estaba pasando y lo que el doctor nos dijo. Es un súper piloto", cuenta en DAZN.

"Hizo algo increíble, porque con la situación que estaba pasando en su cuerpo, ningún otro piloto podría haber hecho lo que él ha hecho. Las normas nos permiten no sustituir a Marc para esta carrera. Es un 'back to back'. Pero si por alguna razón no puede estar en Mugello, por supuesto que le sustituiremos", añade el de Ducati esperando tener a Márquez en dos semanas.