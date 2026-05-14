Carlos Espí se dispara con la prelista de España y el Levante le pone precio: "Un equipo le quiere"

Ángel Cotán 14 MAY 2026 - 13:34h.

El delantero está levantando al conjunto granota en el tramo final de LALIGA

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El Levante de Luís Castro sigue peleando por el milagro de la salvación. Tras asaltar Balaídos contra pronóstico, el conjunto granota recibirá al RCD Mallorca en un partido de vida o muerte. Los valencianos se han erigido como uno de los mejores conjuntos de la segunda vuelta. Un gran nivel en el campeonato doméstico que se explica desde los goles de Carlos Espí.

El joven canterano ha irrumpido en la élite en el momento que más le necesitaba su club. Nueve goles en LALIGA EA Sports le han bastado para darse a conocer en el fútbol nacional. Tanto es así que incluso Luis de la Fuente le ha incluido en la prelista de la Selección Española para el Mundial.

Un buen hacer que también afecta al mercado de fichajes, pues como apunta el periodista Matteo Moretto, el de Carlos Espí será uno de los nombres fuertes del próximo verano y ya hay un equipo muy interesado en su contratación.

Carlos Espí se dispara y el Levante le pone un precio millonario

El experto en materia de mercado compareció ante los micrófonos de La Pizarra de Quintana de Radio MARCA. Allí, la citada fuente abordó el nombre del interesante delantero del Levante y aportó el nombre del club que le quiere: Lo está haciendo super bien con el Levante. Será un nombre de mercado fuerte este verano. Un equipo de Francia, el Estrasburgo que ya fichó a Panichelli, le quiere".

Eso sí, no se trata de una operación sencilla. El club granota, consciente de la explosión de su canterano, fija un precio elevado: "Están sondeando su posible fichaje, pero el Levante pide alrededor de los 25 millones de euros. Queda por ver si el Estrasburgo, que vuelve a tocar la puerta de la LALIGA EA Sports, va para adelante". Carlos Espí se centra en salvar al club de su vida, pero mientras tanto, el mercado ya se mueve por él.