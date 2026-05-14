Alberto Bravo 14 MAY 2026 - 13:07h.

El Celta buscará la clasificación a Europa ante Athletic Club y Sevilla FC

Qué resultados necesita el Celta para volver a Europa: cuentas y calendario

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VigoSergio Carreira ha sido elegido como el mejor jugador del Celta de Vigo en el mes de abril. El canterano es una de las piezas más importantes del cuadro dirigido por Claudio Giráldez. Con 3.334 minutos en 43 partidos el vigués es una voz autorizada del vestuario. El equipo tiene dos partidos por delante para cerrar la clasificación, por segunda temporada consecutiva, a competiciones europeas. "Vamos a dejarnos lo que queda y a intentar finalizar por todo lo alto", avanzó.

El canterano quiso agradecer al celtismo que le eligiesen como el mejor jugador del equipo en el mes de abril: "Muchas gracias y muy orgulloso. La última vez que lo gané también recordé que para mí es muy especial porque siempre veía compañeros míos tenerlo en el vestuario. Como que sientes esa envidia porque está muy chulo el premio".

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El defensa confesó sentirse "muy bien, estoy muy contento". Dio la gracias "también mis compañeros que me ayudan y me hacen mejor. Esto también es gracias a ellos lógicamente". Sergio Carreira se siente "con muchas ganas" aunque confiesa que este curso "a nivel de partidos ha sido una temporada con mucha carga".

Por delante solo quedan las citas ante Athletic Club y Sevilla FC para certificar la clasificación para competiciones europeas: "Ahora la mentalidad tiene que ser que ya es lo último, vamos a dejarnos lo que queda y a intentar finalizar por todo lo alto si se puede".

El vigués quiso calificar ya este curso, independientemente de lo que suceda en estos próximos diez días como muy positiva: "Dependerá de cómo acabemos pero la temporada está siendo muy buena, pase lo que pase tenemos que estar orgulloso del trabajo hecho, de cómo se ha dado toda la temporada y ojalá podamos poner el sobresaliente cumpliendo el último objetivo que tenemos a corto plazo".

También apuntó que para el celtismo, el año que el equipo ha logrado volver a Europa, "también habrá sido una temporada larga y bonita". " Ahora el último aliento que tengan que lo saquen que vamos a darlo todo. Sumando su fuerza con la nuestra nos va a ayudar para acabar muy bien", pidió el canterano celeste de cara a estas dos últimas citas en las que el equipo se juega volver a Europa.