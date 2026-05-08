Alberto Bravo 08 MAY 2026 - 11:09h.

El canterano recordó sus años de cesiones y el papel de Claudio Giráldez en su carrera

Sergio Carreira se pone por primera vez el brazalete de capitán del Celta: "Sueño inimaginable"

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VigoSergio Carreira portó en la última jornada el brazalete de capitán por primera vez en el Celta de Vigo. Fueron apenas ocho minutos, tras la salida del campo de Iago Aspas y la entrada al terreno de juego de Borja Iglesias. Unos instantes que condensan todos los sacrificios y esfuerzos del canterano vigués. Años de cesiones, entrenamientos apartado y muchas frustraciones hasta la llegada de Claudio Giráldez, su gran valedor. El lateral confiesa, ahora que está completamente asentado en el primer equipo, lo difíciles que fueron esos años.

"La primera cesión al Mirandés fue ilusionante. Luego vino el Villarreal B y después el Elche. Cada vez que volvía y veía que no tenía sitio era duro. Pero yo siempre pensé: mientras tenga contrato y posibilidades, voy a pelear. Nunca me rendí", reconoció Sergio Carreira en CeltaMedia. El canterano tuvo que vivir varios años a la sombra de Hugo Mallo y Kevin Vázquez tras debutar, de la mano de Óscar García, en Primera División.

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Durante esos años tuvo que soportar entrenarse en solitario, apartado de la dinámica del equipo por decisión del cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet. Carreira reconoce que "no fue fácil irse, no fue nada fácil, pero yo me iba con la esperanza de volver y, bueno, también de hacer una buena temporada allí donde estuviera".

El punto de inflexión fue la llegada de Claudio Giráldez al primer equipo mientras él jugaba en Segunda División en el Martínez Valero: "Por suerte, después de la cesión en el Elche llegó Claudio también, que creo que ha sido una parte importante para que yo esté aquí". El porriñés apostó por la continuidad de Carreira en el primer equipo en su último año de contrato junto a otros jugadores que parecían destinados a salir del Celta como Alfon y Pablo Durán.

En su primera temporada completa en el Celta terminó jugando 23 partidos en Liga, 19 de ellos como titular. Una temporada en la que se ganó una más que merecida renovación de contrato tras lograr que el equipo se clasificase para Europa. Este curso se ha convertido en una pieza básica del Celta, tanto en perfil derecho como en el izquierdo.

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Sergio Carreira ha marcado dos goles y dado una asistencia en 30 partidos de Liga. También ha disputado 10 encuentros de Europa League y uno en la Copa del Rey para acumular más de 3.200 minutos esta temporada. Claudio Giráldez le ha concedido la vitola de titular ganándose ese brazalete ante el Elche CF durante unos minutos.

Sobre el rol que ocupa en el campo explicó que "ahora es normal ver a un lateral ocupando espacios interiores o llegando constantemente al área. Yo empecé jugando de extremo y una de las primeras cosas que me enseñaron fue precisamente eso: si sube un lateral, el otro guarda el equilibrio. Pero hoy, por ejemplo con Claudio Giráldez, eso no siempre es necesario. Aun así, el lateral sigue siendo un defensa y la parte defensiva sigue siendo muy importante".

"Tenemos libertad para movernos según lo que haga el rival. Participamos en muchas fases del juego y eso lo hace muy divertido", continuó Sergio Carreira. Un jugador que empezó en el Coruxo siendo mediapunta, luego extremo y que ha llegado a la élite como uno de los carrileros más solventes y completos de LALIGA EA SPORTS.