Alberto Bravo 05 MAY 2026 - 10:55h.

Iago Aspas le puso el brazalete en el campo al ser sustituido ante el Elche

El dato que convierte al Celta de Claudio Giráldez en el segundo mejor de los últimos años

Compartir







VigoSergio Carreira lució por primera vez en su carrera el brazalete de capitán del primer equipo del Celta de Vigo. Lo hizo este domingo en Balaídos en la victoria ante el Elche. Un sueño para cualquier vigués, para cualquier canterano formado desde niño en A Madroa. El carrilero, que se ha tenido que ganar su puesto en la plantilla celeste a base de cesiones, ve recompensado su compromiso y esfuerzo con su estreno en la capitanía celeste.

En el minuto 63 Claudio Giráldez sustituía a Iago Aspas, que por primera vez en casi cuatro meses era titular en Liga. El moañés buscaba a Sergio Carreira en el campo y le entregaba el brazalete de capitán. También se lo pudo dar a compañeros como Javi Rodríguez y Hugo Álvarez pero lo eligió a él.

Fueron unos minutos. En el 73' entraba al campo Borja Iglesias, elegido por la plantilla junto a Iago Aspas, Carl Starfelt e Iván Villar como los capitanes del Celta esta temporada. Sergio Carreira se acercaba a Borja Iglesias y le entregaba el brazalete al delantero santiagués.

PUEDE INTERESARTE El regalo de Claudio Giráldez a los jugadores del Celta de Vigo tras ganar al Elche

Al finalizar el encuentro Borja Iglesias se acercó a Carreira para devolverle el brazalete. Los fotógrafos del Celta captaron la imagen que subieron a sus perfiles oficiales. El canterano confesaba que era "un sueño inimaginable cumplido".

"Iago me dio el brazalete. Un honor, sobre todo que sea Iago el que me entregue ese brazalete. Un orgullo por lo que significa para un canterano como yo. Las sensaciones fueron muy chulas", reveló en la zona mixta. A sus 25 años pudo disfrutar por primera vez de algo que no olvidará.

PUEDE INTERESARTE Gabri Veiga sueña con una vuelta al Celta con Iago Aspas de director deportivo

Este curso suma 30 partidos en Liga, diez en Europa League y uno en la Copa del Rey. Sergio Carreira es uno de los jugadores más utilizados por Claudio Giráldez esta temporada con 3.222 minutos de juego. Con contrato hasta 2029 el vigués tiene garantizado su futuro en el Celta tras tener que encadenar tres cesiones consecutivas en Mirandés, Villarreal B y Elche.