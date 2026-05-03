Alberto Bravo 03 MAY 2026 - 17:56h.

Balaídos presentó la peor entrada de la temporada con 15.401 espectadores

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VigoEl Celta de Vigo retomó la senda del triunfo este domingo en Balaídos. Lo hizo con un estadio con muchas butacas vacías. El 3-1 ante el Elche CF solo contó con 15.401 personas en sus gradas. La causa de esta mala asistencia, de largo la peor de la temporada, tiene una razón. Este domingo 3 de mayo se celebra el Día de la Madre. Millones de familias se juntan para comer y celebrar un día especial donde el fútbol pasa a un segundo plano.

El horario, las dos de la tarde, coincidía con las comidas que miles de aficionados tenían programadas en las casas de sus madres y en restaurantes de Vigo y sus alrededores. Más de 5.000 personas no acudieron a Balaídos para ver el partido, se quedaron con sus familias. Unos verían el Celta por la televisión, otros buscarían el resultado en su teléfono móvil.

LaLiga, en el descanso, publicó en sus redes sociales, un vídeo de una espectadora que se había quedado dormida en la grada mientras le daba el sol. El Celta no dudó en responder a esa publicación en X con un palo: "No nos dio tiempo ni a comer con ellas". Además etiquetaron a LaLiga junto a un emoticono de una cara triste.

Ya en la previa del encuentro el Celta emitió justificantes a todas las madres que decidieron asistir a Balaídos a pesar del día y de la hora del partido. En los prolegómenos del partido muchas madres fueron a recoger su justificante. El Celta tiró de humor sabiendo que este domingo mucha gente no asistiría al estadio para poder celebrar el Día de la Madre.