Alberto Bravo 03 MAY 2026 - 17:24h.

El entrenador reconoció que este partido "era un punto de inflexión para nosotros"

Iago Aspas lidera la pelea del Celta por Europa: "Nos da igual UEFA, Champions o Conference"

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VigoEl Celta de Vigo ha roto su mala racha de resultados, con cinco derrotas en las últimas siete jornadas, venciendo en Balaídos al Elche CF. Un 3-1 con el que se colocan con 47 puntos para seguir inmersos en la lucha por clasificarse para disputar competiciones europeas la próxima temporada. Tras la victoria, Claudio Giráldez, reconoció que este partido era clave para volver a meterse en la pelea por Europa. El técnico lamentó que una vez más su equipo haya cometido un penaltito que le puso en riesgo los tres puntos.

Victoria: "Era clave. Sabíamos que era un partido que era un punto de inflexión para nosotros. El equipo se ha dejado la vida, ha competido, ha estado solidario y hemos tenido el acierto que marca la diferencia en el partido. Un partido donde no estuvimos bien con el balón".

Defensa: "Hemos estado muy comprometidos a nivel defensivo, hemos vuelto a recuperar las sensaciones de bloque bajo que hacía tiempo que no veía. Sin tener especialistas de esa zona hemos defendido muy bien en bloque bajo. El equipo ha tenido hoy garra, rabia, orgullo, se sentía herido y lo ha demostrado en cada acción".

Europa: "Se ha dicho que estábamos de vacaciones, que pasábamos de la liga, que nos daba igual jugar Europa que no. Yo lo que veo a los jugadores es que quieren jugar Europa, quieren vivir un año como este. A veces las cosas te salen o no, estás mejor o peor, más fresco o no. Son seres humanos, hay cosas que te afectan y es difícil de recobrar tu mejor nivel".

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Penalti de Manu Fernández: "No podemos seguir con esos penaltitos, prefiero que mandemos a alguien por el aire un día y hagamos un penalti de verdad que ese tipo de acciones. Evidentemente no es un penalti clamoroso, no estamos teniendo penaltis que sean impepinables pero sí cerca de señalar. Hay contacto y no hay nada que decir, es penalti. Es una exageración, no quiero que nadie mande por el aire a nadie".

Victoria desde lo colectivo: "La gente trabaja para aprovechar sus oportunidades. Para mí tiene mucho valor lo que ha hecho Manu después de tanto tiempo sin jugar. El trabajo de Álvaro, Javi y Yoel contra gente que le saca dos cabezas con un juego directo, defendiendo desde la inteligencia. El cierre de los carriles ha sido muy bueno, el trabajo de Ilaix y Fer creo que han estado espectaculares en la presión o de Iago y Borja, gente que nos ha ayudado muchísimo en la parcela defensiva".

"Es un trabajo colectivo y hoy pocas veces los hemos visto desamparados a los centrales. Hemos estado mucho más solidarios entendiendo que, a lo mejor, en este momento de la temporada con 51 partidos encima nos toca estar más en bloque bajo".

Borja Iglesias: "Creo que merece ir al Mundial y creo que va a ir. No estoy en la piel del seleccionador pero entiendo que lleva todo el año yendo. Ha tenido un momento que no ha hecho gol pero ha sido muy estable en el rendimiento y en la cuota de goles durante todo el año".

"Evidentemente el último mes no ha estado a su mejor nivel pero lleva dos partidos muy buenos. Sabemos que es nuestro máximo goleador, el jugador que tiene esa clarividencia para finalizar a un toque o dos toques, con la izquierda, con la derecha, con la cabeza y encima hoy nos ha dado muchos momentos de lo que es bueno, en el juego de espaldas".