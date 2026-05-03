Alberto Bravo 03 MAY 2026 - 16:40h.

El capitán hizo su quinto gol en Liga, el octavo de la temporada

El uno a uno del Celta ante el Elche: cinco notables y un suspenso

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VigoIago Aspas volvía a ser titular en Liga casi cuatro meses después. Claudio Giráldez apostó por el moañés ante el Elche CF en Balaídos. No falló el capitán. Iago Aspas fue el mejor sobre el césped. Dejó un taconazo que levantó a toda la grada de sus asientos. Luego marcó el 2-0 a pase de Jutglà para ayudar en la victoria del equipo. Se corta la mala racha de resultados para seguir en la pelea por Europa.

Victoria: ''Necesitábamos esta victoria tras los malos resultados. En los últimos partidos tuvimos buenas sensaciones, pero eso no se traduce en puntos. Feliz por la victoria y dar la alegría a la gente''.

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Romper la mala racha en Balaídos: "El año pasado la tortilla estaba dada la vuelta. Era necesario volver a ganar delante de nuestra gente aún encima, que este año nos está costando un poco más sacar puntos en casa. Feliz doblemente, por la victoria y por dar esa alegría a la gente. Nos queda dos partidos para dar la vuelta''.

Europa: "Vemos al más cercano posible. Están el Getafe y el Betis. Nosotros queremos quedar lo más arriba posible, queremos volver a Europa nos da igual Europa League, Champions o Conference".

Taconazo: "Escuché también a los compañeros, creo que era Ilaix que me la pedía por el medio. Estaba esperando que me entraran para buscar una solución y se dio bien. Contento de poder ayudar al equipo que para eso me ha puesto el míster de titular".