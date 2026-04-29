Alberto Bravo 29 ABR 2026 - 15:25h.

"Convocaremos un concurso de ideas", ha anunciado el alcalde de Vigo

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El alcalde de Vigo, Abel Caballero, anunció un nuevo avance en el homenaje que la ciudad rendirá al capitán del Celta de Vigo, Iago Aspas, con la futura instalación de una escultura en las inmediaciones del estadio de Balaídos. El regidor olívico reveló que el mejor jugador de la historia del club ha dicho sí a este homenaje que Vigo hará al delantero moañés.

"Seguimos avanzando en el homenaje de la ciudad a Iago Aspas", afirmó Caballero, quien explicó que en la Junta de Gobierno del próximo lunes se dará cuenta de la aceptación, por parte del jugador, de la realización de la escultura. "Una vez que demos ese paso, continuaremos con el procedimiento y convocaremos un concurso de ideas", detalló.

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El regidor vigués subrayó que el proceso continuará con la elección de un proyecto ganador: "Al ganador del concurso de ideas se le contratará la realización y la ejecución de la escultura". Posteriormente, añadió, se procederá a su ubicación en el exterior del estadio: "Se va a emplazar en la zona de confluencia de las gradas de Tribuna y Marcador, allí donde está la palabra Balaídos. Allí mismo se va a ubicar la escultura".

Caballero destacó además que el Ayuntamiento ya dispone de los recursos necesarios para llevar a cabo este reconocimiento. "Ya tenemos la cantidad de dinero preparada para todo este homenaje y lo que significa", señaló.

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El alcalde quiso poner en valor la figura del delantero moañés, al que definió como "uno de los deportistas más destacados en la historia de la ciudad" y "máximo goleador del Celta" en su centenaria historia. "Es un jugador excepcional, que representa valores tan importantes como el arraigo, la fidelidad institucional, el compromiso con la ciudad y con el club", afirmó.

Finalmente, Caballero incidió en el impacto social de la trayectoria del futbolista: "La trayectoria de Iago Aspas es un elemento de cohesión social, es un orgullo colectivo. Y por eso haremos este homenaje a un deportista de esta envergadura".