Alberto Bravo 29 ABR 2026 - 09:12h.

Los de Claudio Giráldez recibirán a Elche CF, Levante UD y Sevilla CF en Balaídos

La petición de Borja Iglesias al celtismo de cara a las cinco finales por Europa: "Un poquito más"

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VigoEl Celta de Vigo, inmerso en una mala racha de resultados, necesita sumar un buen número de puntos si quiere volver disputar competiciones europeas la próxima temporada. Con solo cuatro puntos obtenidos en las últimas siete jornadas los de Claudio Giráldez buscarán, sobre todo en Balaídos, las victorias que les permitan volver a jugar la próxima temporada en el Viejo Continente. El azar ha hecho que el Celta de Vigo se haya convertido en uno de los jueces del descenso.

En Balaídos jugarán Elche FC, Levante UD y Sevilla CF. El primer rival será el equipo de Eder Sarabia. Con 38 puntos está cerca de poder certificar su continuidad en Primera División. Con tres victorias consecutivas han logrado remontar el vuelo tras caer a los puestos de descenso. Con cuatro puntos de ventaja sobre el Sevilla CF una derrota en Vigo este domingo 3 de mayo a las 14.00 horas les metería de nuevo en la pelea por evitar el descenso.

Una semana después el Celta jugará ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Los de Claudio Giráldez pueden aprovecharse del cansancio que sufran los del Cholo Simeone al disputar las semifinales de la Champions League ante el Arsenal. El martes 5 de mayo, cuatro días antes de la visita del Celta, jugarán la vuelta ante el conjunto inglés entrenador por Mikel Arteta.

De vuelta a Balaídos el Celta recibirá al Levante UD el martes 12 de mayo a las 19.00 horas. El conjunto granota, que estaba virtualmente descendido, ha resucitado de la mano de Luís Castro. El Levante solo ha perdido uno de los últimos ochos partidos en Liga para sumar 12 puntos. En estos momentos son penúltimos con 33 puntos, a solo dos del RCD Mallorca.

El fin de semana del 17 de mayo jugarán en San Mamés ante el Athletic Club. Un duelo que supondrá la despedida de Ernesto Valverde de la que ha sido su afición en las últimas cuatro temporadas. Los rojiblancos, con 41 puntos, aún no se han caído de la lucha por Europa. De sus próximos partidos dependerán sus opciones en la penúltima jornada de Liga.

El último partido de Liga será en Balaídos. Podría ser dramático ya que a Vigo llega un Sevilla CF que en estos momentos ocupa los puestos de descenso con 34 puntos. Con Luis García Plaza completamente desbordado con solo tres puntos en cuatro partidos el partido podría suponer la caída a los infiernos del club hispalense, que antes se medirá a Real Sociedad, RCD Espanyol, Villarreal y Real Madrid en un durísimo calendario.

Los vigueses necesitarán obtener un buen número de puntos para asegurar la sexta plaza. En las últimas temporadas hizo falta alcanzar al menos 60 puntos para terminar en esa posición. Este curso, con Celta y Getafe sumando solo once puntos por encima del descenso, la puntuación será inferior pero podría irse hasta los 55 puntos. Claudio Giráldez y los suyos deberán romper la mala dinámica en Balaídos, al ser el peor equipo como local de Primera División, para volver a jugar en Europa.