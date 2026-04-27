500 partidos para Valverde, 5 citas para acabar el camino de "un mito" del Athletic

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El 'Txingurri' va a acabar con 504 partidos su carrera en el banquillo del Athletic

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BilbaoTodo un ciudadano Ilustre de Bilbao, Don Ernesto Valverde Tejedor dirigirá su partido oficial número 500 al frente del Athletic Club en el Derbi vasco que va a enfrentar al equipo rojiblanco con el Deportivo Alavés de Quique Sánchez Flores este próximo sábado (18.30 horas) en el estadio municipal de Mendizorrotza en la jornada 34 de LALIGA EA SPORTS.

Se trata de una cita clave -en la ciudad donde se crió el Txingurri- para cerrar bien el curso y les hablamos de una cifra que el técnico de Viandar de la Vera ha alcanzado en diez temporadas repartidas en tres etapas distintas en la entidad de San Mamés (2003-05, 2013-2017 y 2022-26).

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Al final de la actual campaña el entrenador del conjunto bilbaíno dejará el banquillo de San Mamés tras un total de 504 partidos, récord absoluto en la historia del club vizcaíno, y será relevado, a falta de una confirmación oficial que llegará probablemente a final de curso por una cuestión de ética y respeto a su figiura, por el preparador alemán Edin Terzic, exentrenador del Borussia Dortmund de 43 años de edad.

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A falta de la cita de Vitoria-Gasteiz para completar ese medio millar de partidos, cabe referirse a que Valverde ha dirigido al equipo bilbaíno en 375 partidos de LaLiga, 56 de Copa del Rey, 46 de Copa de la UEFA o Liga Europa, 16 de Liga de Campeones y 4 de Supercopa en los que ha sumado 229 victorias, 157 derrotas y 113 empates.

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En esta década al frente del Athletic Valverde ha conquistado dos títulos (Supercopa 2015 y Copa del Rey 2024), ha clasificado al equipo rojiblanco en dos ocasiones para la Liga de Campeones (2013-14 y 2024-25) y otras seis para la Copa de la UEFA o Liga Europa, torneo en el que alcanzó las semifinales en la 2024-25 ante el Manchester United inglés.

Antes de jugar contra el Atlético en el Metropolitano, el presidente Jon Uriarte Uranga significaba ante las cámaras de DAZN que "el balance de Valverde ha sido magnífico en sus tres etapas, nos ha dado grandes alegrías, un buen juego, el Rock and Roll, el entrar dos veces en la Champions y un titulo de Copa; así que ha sido una gozada que nos haya dirigido estas cuatro temporadas y ahora a cerrar bien su capítulo porque Ernesto Valverde es un mito en el Athletic".

El Ránking de entrenadores con más partidos en el banquillo del Athletic Club...

.1. Ernesto Valverde 499

.2. Javier Clemente 289

.3. Juan Urkizu 241

.4. Joaquín Caparrós 187

.5. Luis Fernández 184

.6. Frederick Pentland 178

.7. Jupp Heynckes 168

.8. Koldo Agirre 137

.9. Agustín 'Piru' Gainza 130

.10. Fernando Daucik 118.