Basilio García Sevilla, 12 JUN 2026 - 12:57h.

"Tenemos siete centrales, no es algo que estemos barajando", dice sobre un posible fichaje

El momento de debilidad de un presidente encadenado a un pacto: "A nivel personal no compensa"

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El Sevilla FC ha estado muy pendiente de Sergio Ramos en los últimos meses, pero finalmente su oferta no fue aceptada por los máximos accionistas y el grupo que representaba no se ha hecho con la propiedad de la mayoría accionarial. En el mercado de enero, el camero incluso se ofreció a reforzar al equipo, pero José María del Nido Carrasco no lo estimó oportuno al estar trabajando de forma paralela en la compra.

Este viernes, en la presentación de José Ignacio Navarro, el presidente del Sevilla defendió la decisión tomada entonces. “No puedo visualizar el futuro, Sergio me llamó en enero para pedirme jugar en el Sevilla, le dije que no lo veía oportuno mientras tuviera abierto un proceso de due diligence. El tiempo me ha demostrado que acertamos con la decisión. Imaginaos un día o dos días antes de un partido en el que el Sevilla se jugaba la permanencia, Sergio reunido trabajando para comprar o no comprar el club. El tiempo nos demostró que la decisión fue acertada”.

Eso sí, Del Nido Carrasco afirmó sentir aprecio personal tanto por el futbolista como por su entorno, aunque reconoció que no ha participado en el proceso que acabó frustrándose. “Sabéis el cariño que le tengo a Sergio, René, Miriam, sus padres y a su familia. Jamás he estado en una reunión de venta de las acciones de los máximos accionistas.”, comentaba.

Las últimas semanas del Sevilla y el regreso como jugador

El máximo mandatario nervionense explicó cómo vivió el tramo final de la temporada y todo este asunto de la venta, defendiendo además la ruta tomada por el club. “Desde que acabó el partido de Osasuna hasta que finalizó el Levante-Mallorca, han sido tres semanas de las más duras de mi vida, como todo sevillista. Después tuvimos el impasse de dos semanas hasta que venció el plazo, los máximos accionistas se han manifestado de cuál es el futuro, teniendo en cuenta lo mejor para el Sevilla FC. El consejo tiene que seguir una hoja de ruta que está validada por LALIGA y los inversores, o los financieros que nos han dejado 180 millones de euros. Me vi con las personas de Five Eleven porque quería conocer a trabajadores, y me dieron las gracias porque las medidas que se estaban adoptando de resumir en 100 millones los costes en dos temporadas les ahorraba que tuvieran que hacerlas ellos. Está validado y son las medidas que hay que adoptar”.

Por último, descartó que Sergio Ramos pueda volver a jugar en el Sevilla la próxima temporada. “Tenemos siete centrales, no es algo que estemos barajando. Hemo traído dos jugadores libres, tendremos que ir a cedidos y luchar con las armas económicas que nos permitirán las inscripciones deportivas”, concretó.