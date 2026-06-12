Basilio García Sevilla, 12 JUN 2026 - 12:32h.

"Me he planteado irme 700 millones de veces", afirma

Del Nido Carrasco destripa la deuda del club: "El Sevilla no necesita una ampliación de capital"

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José María del Nido Carrasco pasará a la historia como uno de los presidentes más vilipendiados del Sevilla FC. Desde que accedió al cargo, el club ha ido descomponiéndose deportiva y económicamente, es el máximo mandatario de la entidad pese a no tener un importante paquete accionarial y ha sido señalado por la afición como responsable. Quieren que se vaya todo el consejo, pero especialmente que él abandone el palco.

Este viernes, Del Nido Carrasco volvía a comparecer públicamente por primera vez en dos meses. Un 12 de abril habló para las cámaras de Movistar y este 12 de junio se ha sometido a una rueda de prensa en la que, como tema principal, ha estado su continuidad en la presidencia. A nivel personal e institucional. Por cierto, de entre todos los miembros del consejo de administración, solamente José Castro y su hermano Luis han acompañado al presidente en el acto.

En su intervención ha repetido en numerosas ocasiones que sigue presidiendo el club porque tiene el apoyo del consejo y de la mayoría del capital social, clave desde el punto de vista técnico en una sociedad anónima deportiva como es el Sevilla FC, pero al poco de comenzar su intervención ha explicado que está viviendo un infierno en lo personal, e incluso ha tenido un momento de debilidad en el que ha expresado cierta emoción ante lo que viene padeciendo en los últimos meses. “Me he planteado irme 700 millones de veces. No es agradable gestionar un club sin tener dinero para ir al mercado, no es agradable que pongan tu teléfono móvil en twitter y te llamen y te amenacen de muerte a cualquier hora del día y de la noche, no es agradable que haya un coche aparcado en la puerta de casa y te amenace de muerte. Podría seguir, seguir y seguir. Estoy convencido de que lo que estoy haciendo es necesario para garantizar el futuro del Sevilla FC, cuando no, me iré. A nivel personal esto no merece la pena”, dijo en un momento en el que incluso se le entrecortó la voz, como puedes comprobar en el vídeo que encabeza esta noticia.

No obstante, Del Nido Carrasco afirmó que mantiene la fortaleza mental para seguir desempeñando el cargo –“si no, no estaría aquí”- y confirmó que se seguirá sentando en el palco mientras sea el presidente, “en casa y fuera, como he hecho siempre”.

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La relación con Del Nido Benavente y más sobre su salida

El presidente repitió una y otra vez que se mantendrá en la presidencia mientras no se produzca la venta porque le “vincula” el pacto de gobernabilidad de 2019, y que lo hace “por una cuestión de responsabilidad”. Además, se remitió a las cláusulas de confidencialidad del pacto en varias ocasiones, incluido cuando fue cuestionado por la supuesta indemnización que tendría que pagar si deja el cargo. “¿Qué quiere que le diga? No puedo decir otra cosa”.

“Los accionistas confían, al igual que yo y las instituciones, compradores e inversores, en la hoja de ruta que se está haciendo. Esa es la realidad actual del Sevilla y todo el mundo apoya la hoja de ruta, la puede ejecutar José María del Nido Carrasco, Pepito Pérez o de los palotes”, continuaba el presidente, que se reafirmó en que se sentaría con su padre, José María del Nido Benavente, “por el bien del Sevilla”, si fuera necesario.

Eso sí, no quiso entrar a valorar el hecho de que Del Nido Benavente se alineara con las familias firmando el comunicado contra Sergio Ramos tras frustrarse la venta. “El comunicado lo firman los máximos accionistas, entre los que firma Del Nido Benavente, yo no lo firmo y no tengo nada que opinar. Me remito a las palabras del mismo”.

“El día que se vendan los paquetes mayoritarios me iré a mi casa igual que he venido. Si tengo sensación de alivio o no, el tiempo lo marcará”, concluyó un José María del Nido Carrasco que, en todo momento, dio la sensación de encontrarse encadenado a un pacto.