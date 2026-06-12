Álvaro Borrego 12 JUN 2026 - 11:52h.

"Antonio Cordón solicitó su salida y entendía que su proyecto había terminado, yo entendía lo contrario"

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José Ignacio Navarro ha vivido este viernes su puesta de largo como nuevo director deportivo del Sevilla FC. El sevillano afronta ahora la primera gran aventura de su carrera después de haber trabajado 12 años "codo con codo" junto a Antonio Cordón, con el propósito de enmendar errores, darle un salto de calidad a la plantilla y aspirar a algo más que no sea sufrir hasta el último día por la permanencia, aunque todo ello con las limitaciones económicas que tienen maniatada a la sociedad. En ElDesmarque desgranamos algunas de sus declaraciones más destacadas.

Agradecimientos: "Quiero agradecer al presidente y al consejo de administración, a mi familia que me ha acompañado durante este trayecto de mi carrera profesional. Todos los compañeros que me han ayudado en la misma y unas palabras de cariño a Antonio Cordón, hemos trabajado codo con codo los últimos 12 años, gran parte de trayectoria ha estado ligada a el consiguiendo objetivos".

Un presente sin Antonio Cordón: "La marcha de Cordón, él solicitó y entendía que su proyecto había terminado, yo entendía lo contrario. Nos dimos un tiempo prudencial para encontrar la idoneidad de si ambas partes creíamos que era el momento de seguir, nos dimos unos días, valoramos opciones. Decidí afrontar este reto, con muchas ganas e ilusión de tirar hacia adelante”.

Cuándo se enteró de la decisión: “El momento es en el que se me comunica, nos sentamos para hacer un balance y ver qué previsión tememos. Hablamos de lo que yo podía dar al club, abrimos un periodo de reflexión, hablamos de si lo mejor era seguir unidos y a partir de ahí seguir hacia adelante. Los tres años o no… el fútbol es día a día, equipos que empezaron LALIGA peleando por el descenso han acabado en Europa, y al revés. Hay que poner una fecha en el contrato, lo importante es el día a día, y que trabajemos por un club más fuerte".

Cómo se define José Ignacio Navarro: "He tenido la suerte de iniciar mi carrera en este club, he desarrollado diferentes funciones a lo largo de 21 años de experiencia, me gusta estar cercano a la gente, a los jugadores, al staff, me han metido de lleno en las negociaciones. Cree en las estructuras, en los proyectos, creo que tenemos que establecer procesos y eso nos hará más fuertes como club, como equipo y nos dará un paso hacia adelante".