Álvaro Borrego 12 JUN 2026 - 11:32h.

El presidente reconoce que una ampliación de capital ayudaría a tener "una plantilla más cara y más buena", pero según su versión no es imprescindible para la viabilidad del club

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"El Sevilla FC no necesita ampliación de capital". Así de firme se mostró Del Nido Carrasco en la rueda de prensa concedida este viernes. El presidente del club quiso hacer un paréntesis entre pregunta y pregunta para desgranar las cuentas del club, que a su juicio siguen registrando una tendencia hacia la recuperación económica. El máximo dirigente de la entidad explicó que la deuda neta asciende hasta los 88 millones, pero la sociedad se guarda 50 millones en caja y no hay tensiones de tesorería. En ese sentido explicó por qué los grandes accionistas (actuales) no están dispuestos a elevar su inversión en una ampliación de capital, que serviría para una mejor plantilla pero en ningún caso -según él- para salvar la viabilidad del club.

Según Del Nido Carrasco, el problema real del Sevilla FC obedece a las reticencias con el límite salarial y en principio no se ven atisbos de una posible disolución de la entidad, dado que según su postura el club "tiene una situación económica controlada". Así lo explicaba el presidente en sala de prensa.

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"La deuda neta del Sevilla son 88 millones de euros. Con respecto a la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando yo asumo la presidencia del club, que yo llevaba ya 17 años en el Sevilla, perdió 84 millones de euros, se mejoró a 54 y este año se va a mejorar, sin saber si habrá alguna venta. Tenemos más de 50 millones en caja y no hay tensiones de tesorería. Tenemos 104,3 de patrimonio neto a efectos de causa de disolución. Tenemos una situación económica controlada, porque hemos hecho cosas para que así sea, pero tenemos un problema de limite de coste de plantilla, no podemos inscribir ni a Juan Iglesias ni a Jon Guridi, debemos dinero, con lo cual inscribiremos con el 20 o 35% de las plusvalías y con el 60-70% de los ahorros de los costes de las desinversiones que tenga el Sevilla. El problema es de límite de coste de plantilla. Por ejemplo, si se hiciera una ampliación de capital de 80 millones se generarían 25 millones de límite esta temporada y 20 millones la que viene".

La ampliación de capital sería positiva pero no obligatoria

Acto seguido, Del Nido Carrasco argumentó por qué no es imprescindible una ampliación de capital, aunque sí sería positiva: "Esa ampliación de capital la puede hacer quien quiera, pero uno de los motivos por el que se trabaja en la venta, es porque consideran que se acelerarían los procesos con un inversor con capacidad de hacerla. Lo que quiero transmitir es que el Sevilla no necesita una ampliación de capital, pero si se amplía capital, no nos pasaría como esta temporada que hemos competido con una plantilla efectiva de 47 millones de euros en lugar de los 87 que nos costaban porque hay jugadores que a nivel económico y deportivo penalizan el proyecto. Esta empezamos con una plantilla de 80 millones, que 30 siguen estando penalizados por unos jugadores que vienen de una época Champions. Si se hace una ampliación el Sevilla tendría una plantilla mas cara, en teoría mas buena, y podría acudir al mercado con más capacidad. Pero no vamos a poner excusas, no vamos a llorar, con lo que tenemos vamos a intentar hacer un equipo competitivo para que el Sevilla mantenga la categoría que es lo que tiene que hacer en este proceso de reconversión que es mantener la categoría".

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Su presidencia sigue supeditada a la venta del club. Hasta entonces, seguirá trabajando al máximo: "Los accionistas mayoritarios ya han hecho un comunicado, estamos en un periodo transitorio porque han decidido vender sus acciones. En el tiempo que dure eso seguiremos gestionando el club como si la venta no se fuera a producir".