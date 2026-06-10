Basilio García Sevilla, 10 JUN 2026 - 21:12h.

El presidente volverá a comparecer públicamente tras dos meses de silencio

El Sevilla FC nombra oficialmente a José Ignacio Navarro como nuevo director deportivo del club

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Sergio Ramos no se va a hacer con la propiedad del Sevilla FC, pero sí hay algo en lo que ha ganado a los actuales rectores de la entidad de Nervión. Ha dado la cara, ha aparecido públicamente y cuando todo se dio por acabado, compareció en una rueda de prensa para explicar todo lo que había sucedido desde su punto de vista. El contenido era discutible, pero el continente fue un punto a su favor. La puesta en escena fue buena y, sobre todo, contrastó con la de la parte ‘contraria’, que se limitó a mostrar su descontento mediante un comunicado, pero sin atender a las preguntas de la prensa.

Aunque José María del Nido Carrasco no es parte activa en el proceso de venta al tener apenas un centenar de acciones, sí que sigue siendo el presidente del Sevilla FC a todos los efectos, y en los últimos meses ha estado prácticamente desaparecido. El viernes está previsto que vuelva a comparecer, justo cuando se cumplen dos meses de su última comparecencia pública.

El 12 de abril, Del Nido Carrasco atendió a los micrófonos de Movistar justo antes del partido ante el Atlético de Madrid. Habló de la venta y de los momentos tan complicados que estaban viviendo, premonizando la situación que está viviendo ahora mismo la entidad. “Si no hay venta no hay motivo para un cambio en el consejo de administración”, concretó. Y así, de momento, está siendo.

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Vuelve a comparecer

Con todo, y pese a los rumores que aseguraban que acabaría dejando la presidencia hubiera o no venta, este viernes volverá a hablar en público. El Sevilla ha confirmado oficialmente a José Ignacio Navarro como nuevo director deportivo, aunque el sevillano ya venía ejerciendo como tal en los últimos meses, y además ha cerrado el primer fichaje para la próxima campaña, el de Jon Guridi. También se ha hecho oficial, de aquella manera, que Luis García Plaza continuaría en el banquillo y será el que tome las riendas del equipo desde el primer día de la pretemporada.

Este viernes por la mañana está prevista la presentación de Navarro en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán tras haberse confirmado su ‘ascenso’ de manera oficial. Estará acompañado por José María del Nido Carrasco, que ofrecerá explicaciones públicas dos meses después.