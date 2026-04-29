Pepe Jiménez Sevilla, 29 ABR 2026 - 12:20h.

Pepe Castro, vicepresidente, también estará a su lado

Biris Norte pide el apoyo del sevillismo con un mensaje al Consejo: "Pagarán"

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Del Nido Carrasco, presidente del Sevilla, acudirá al Sevilla - Real Sociedad del próximo lunes. El máximo mandatario, a pesar de la petición de Biris Norte para "dar un paso al lado", se sentará en el palco del Sánchez-Pizjuán en el importantísimo encuentro sevillista con total normalidad.

Biris Norte emitió un comunicado este pasado martes en el que solicitaba un paso atrás de los directivos, asegurando que "por eso os pedimos que deis un paso atrás y os mantengáis al margen. Ni queremos protagonismos vacíos ni sois dignos de esta batalla. Queremos un Sánchez-Pizjuán lleno defendiendo lo que es suyo. Quedaos en vuestras casas, deambulando por los pasillos con vuestros maletines o comiendo gambas en el catering, pero, por favor, dejad al sevillismo solo con SU equipo".

A pesar de ello, y del apoyo de multitud de sevillistas, tal y como ha adelantado Muchodeporte, Del Nido Carrasco y Pepe Castro, presidente y vicepresidente del Sevilla respectivamente, acudirán al Sánchez-Pizjuán como han hecho hasta ahora y se sentarán en el palco durante el encuentro.

Del Nido Carrasco y Pepe Castro no se desplazarán con el equipo hasta el Sánchez-Pizjuán

En este sentido, como hiciesen desde finales de la pasada temporada, ni Del Nido Carrasco, ni Pepe Castro, irán en el autobús con el equipo hasta el Sánchez-Pizjuán, llegando de manera paralela.

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La medida se adoptó el pasado año, en una situación semejante, intentando que el ambiente en la llegada del equipo fuese mejor y no hubiese pitos ni gritos contra la directiva en ese momento.

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En estas, nada cambia de cara al crucial encuentro ante la Real Sociedad, encuentro que podría marcar el futuro de la entidad sevillista, ya que una derrota podría ser el último gran palo al club en la pelea por la salvación en LALIGA EA Sports.