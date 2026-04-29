Pepe Jiménez Sevilla, 29 ABR 2026 - 10:51h.

Djibril Sow, sancionado, tampoco trabajó con sus compañeros del Sevilla

Jesús Navas visita a sus excompañeros antes de la final ante la Real Sociedad

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El Sevilla arranca, ahora sí, la preparación del duelo ante la Real Sociedad. Tras una primera sesión de recuperación y una jornada de descanso, el plantel sevillista ha comenzado a ejercitarse con normalidad este miércoles bajo las órdenes de García Plaza y con la ausencia destacada de Gabi Suazo.

El chileno, junto a Djibril Sow, presenció la visita de Jesús Navas y la charla de García Plaza para, posteriormente, marcharse a trabajar al gimnasio junto al suizo. A diferencia del mediocampista, sancionado, el internacional zurdo sí puede formar parte del plantel el lunes, pero, de momento, se queda bajo techo.

La situación, eso sí, no debe encender alarma alguna, ya que como ha explicado la propia entidad blanquirroja, se trata del habitual reparto de cargas, una situación que se vive con más frecuencia en este tramo final de la temporada, intentando que no haya lesiones ni sobrecargas.

Por lo demás, César Azpilicueta continuó trabajando con sus compañeros y se espera que, este jueves, tras la sesión, atienda a los medios de comunicación para repasar la actualidad y mandar un mensaje de unión en la previa del encuentro ante la Real Sociedad.

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Gabi Suazo, capitán y portavoz en El Sadar

Cabe recordar que Gabi Suazo llega a la cita ante la Real Sociedad tras haber sido el capitán del Sevilla en el doloroso encuentro ante Osasuna. El chileno, tras la derrota, atendió a los micrófonos de DAZN asegurando que tenía "un nudo en la garganta".

"Duele muchísimo, a pesar de todo, creo que lo hemos dejado todo, estoy con un nudo en la garganta. A nosotros cuando vamos a jugar fuera y tenemos que darle la vuelta al resultado, nos dan tres minutos de descuento y ahora dan nueve. Es una locura, de verdad. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir peleando, me voy a jugar la vida por esta institución", comenzaba contando.

En este mismo sentido, el ex de la Ligue 1 insistió en que "estoy orgulloso de vestir esta camiseta a pesar de vivir un momento difícil. Cada vez que entre, me dejaré la piel por dejar al equipo donde merece estar", decía antes de insistir en que "tenemos que confiar en cada uno de nosotros, tenemos que dejarnos la vida en cada pelota".