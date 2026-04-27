César Azpilicueta se suma a la final ante la Real Sociedad

Pepe Jiménez Sevilla, 27 ABR 2026 - 16:38h.

Biris Norte pide el apoyo del sevillismo con un mensaje al Consejo: "Pagarán"

César Azpilicueta, novedad en la sesión de recuperación en el Sevilla

Compartir







La semana más importante no del año, sino de la historia reciente del Sevilla. El conjunto hispalense, tras la derrota ante Osasuna, se prepara para recibir el próximo lunes a la Real Sociedad y lo hará, previsiblemente, con la novedad de César Azpilicueta.

El ex del Atlético de Madrid, como estaba previsto, se perdió la cita ante Osasuna, primando la recuperación total de su última lesión, para llegar al 100% ante la Real Sociedad. En estas, el zaguero se ejercitó este lunes con sus compañeros en la sesión de recuperación preparada por Luis García Plaza.

Si todo va según lo esperado, el experimentado zaguero debería estar disponible el próximo lunes para opositar no solo a la convocatoria, sino también al once titular de un García Plaza que necesita a sus mejores hombres para intentar sumar de tres ante los recientes campeones de Copa.

El plan semanal de García Plaza

Tras la sesión de este lunes, de recuperación, el Sevilla descansará este martes antes de volver a los entrenamientos el miércoles, momento en el que arrancará, de manera total, la preparación de cara al encuentro ante la Real Sociedad.

El equipo se ejercitará el citado miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, siendo la antepenúltima y la última sesión en el Sánchez-Pizjuán.

Igualmente, un futbolista del primer equipo atenderá a los medios de comunicación el miércoles por la mañana, haciendo lo propio, previsiblemente en Nervión, Luis García Plaza el domingo. Tras la comparecencia, en principio, se conocería una convocatoria que, como sucedió para Pamplona, podría estar formada por todos los jugadores del equipo para, justo antes del mismo, descartar hasta a cinco de los llamados.

PUEDE INTERESARTE El Betis quedará por encima del Sevilla por cuarto año consecutivo

En la última cita, Alberto Flores, Joan Jordán, Marcao, César Azpilicueta y Cardoso fueron los descartes, ahora podría haber novedades al tener al ex de Osasuna recuperado.