El Betis quedará por encima del Sevilla por cuarto año consecutivo

Álvaro Borrego 27 ABR 2026 - 13:43h.

El Sevilla no queda por delante del Betis desde la temporada 21/22

Seis salidas a coste cero en el filial del Betis

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Los resultados de esta jornada 33 han sido a todas luces beneficiosos para los intereses del Real Betis Balompié. Los de Manuel Pellegrini no solo afianzan la quinta plaza, sino que aumentan su ventaja respecto al sexto y séptimo clasificado. A cinco fechas para el final de LALIGA, el conjunto verdiblanco le saca seis puntos al Getafe, además de tener el golaveraje ganado, seis al Celta de Vigo, que perdió en Villarreal, y siete a la Real Sociedad, que hasta hace no mucho parecía ser su gran rival por esa posición. Pero no solo eso le ha sonreído a los béticos.

Las derrotas de Sevilla FC y Mallorca hacen que el Real Betis certifique de manera matemática su permanencia a cinco jornadas del final. Un 'mérito' que hace mucho que dejó de convertirse en objetivo, pero que ratifica la estabilidad del club en la última década. Con esta nueva serán doce las temporadas que los verdiblancos acumulen en la máxima categoría, alargando así su particular récord de años en Primera División.

Otro de esos logros intangibles ha sido certificar su ventaja con el eterno rival. A falta de quince puntos de jugar y con 16 de ventaja, el Sevilla FC ya no podría coger al Real Betis, que por cuarta temporada consecutiva quedará por encima del conjunto sevillista. La última vez que ocurrió lo contrario fue en la 21/22, cuando los de Julen Lopetegui lograron un boleto para la Champions gracias a su cuarta posición, quedando precisamente justo por delante de su eterno rival.

Aquella temporada, en la que el Real Betis ganó la Copa del Rey y ocurrió aquella recordada eliminatoria copera, con suspensión de por medio, la tendencia en los derbis también ha virado, ahora con leve ventaja para los verdiblancos. Desde aquella temporada se han producido un total de ocho derbis, con dos triunfos para el Real Betis, cinco empates y una sola victoria para el Sevilla FC.